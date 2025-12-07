Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 7 de diciembre

El equipo de Jorge García empató con el Rayo Cantabria, tras un tanto de Murua que igualó la diana inicial de Izan. Protagonismos de Leo Mendes, que detuvo una pena máxima y salió en la foto del gol, y de Hugo Marcos, que se marchó lesionado. Los charros ascienden un puesto en la tabla y son cuartos con 24 puntos