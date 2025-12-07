Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Policía Local en una imagen de archivo. LAYA

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 7 de diciembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:04

Comenta

Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas

La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad

Avenida se queda sin fuerzas y sufre una clara derrota frente al Casademont Zaragoza (85-73)

El equipo salmantino se ha visto muy superado en la segunda mitad, en la que las mañas han impuesto su poderío físico

Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez

El accidente ha tenido lugar este domingo en pleno cascos urbano

El Salamanca UDS reafirma su puesto de playoff de ascenso en Astillero (1-1)

El equipo de Jorge García empató con el Rayo Cantabria, tras un tanto de Murua que igualó la diana inicial de Izan. Protagonismos de Leo Mendes, que detuvo una pena máxima y salió en la foto del gol, y de Hugo Marcos, que se marchó lesionado. Los charros ascienden un puesto en la tabla y son cuartos con 24 puntos

Celebración anticipada del fin de año en Salmoral

Las uvas de la suerte más precoces permitieron la celebración entre los vecinos y los hijos del pueblo

Sabores de matanza y unión en Navamorales

La localidad celebró su segunda fiesta matancera con la participación de cerca de trescientas personas

La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex

El auto sostiene que la lesión se produjo de forma accidental durante un forcejeo por una maleta y archiva la causa definitivamente. El agente, originario de la Sierra de Francia y con una trayectoria intachable, ha quedado libre de toda culpa

«Habrá unos pocos que tengan la suerte de colgar el cartel de completo, pero hay habitaciones libres»

El puente no cumple las expectativas: solo algunos hoteles 'arañan' el lleno

Tabera de Abajo celebra las fiestas en honor a su patrona, Santa Bárbara

Los vecinos han compartido mesa y mantel, además de procesionar con la imagen por las calles del municipio

Unionistas firma un gran triunfo para abandonar los puestos de descenso de la División de Honor (2-0)

El cuadro dirigido por Raúl Fuentes derrotó en el anexo al Reina Sofía a La Cruz Villanovense gracias a los goles de Eduardo López y Mateo Gutiérrez. Con esta victoria aventaja en dos puntos al descenso

Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y marroquís

La pelea multitudinaria en la sala de TV obligó este domingo a intervenir a varios funcionarios para frenar el disturbio. Los bandos se acusan mutuamente de agresiones y robos dentro del módulo más problemático de la prisión

La violencia en el fútbol base de Salamanca escala: batalla campal entre juveniles del Santa Marta y el Helmántico

Jugadores de los dos equipos se han propinado empujones, puñetazos y patadas en otro episodio vergonzoso registrado al término del derbi de Regional Juvenil

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad
  2. 2 La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
  3. 3 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y magrebíes
  5. 5 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  6. 6 Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas
  7. 7 Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez
  8. 8 Fallece Manolo Villanova, el entrenador del segundo ascenso a Primera de la Unión Deportiva Salamanca
  9. 9 «Entre multas y estrés»: el drama de los repartidores por el horario de entregas
  10. 10 «Queremos diseñar un trasplante de médula sin toxicidad y que se haga fuera de los hospitales»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 7 de diciembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 7 de diciembre