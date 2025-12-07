Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 7 de diciembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:04
Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas
La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad
Avenida se queda sin fuerzas y sufre una clara derrota frente al Casademont Zaragoza (85-73)
El equipo salmantino se ha visto muy superado en la segunda mitad, en la que las mañas han impuesto su poderío físico
Herida una mujer en un atropello en Pelarrodríguez
El accidente ha tenido lugar este domingo en pleno cascos urbano
El Salamanca UDS reafirma su puesto de playoff de ascenso en Astillero (1-1)
El equipo de Jorge García empató con el Rayo Cantabria, tras un tanto de Murua que igualó la diana inicial de Izan. Protagonismos de Leo Mendes, que detuvo una pena máxima y salió en la foto del gol, y de Hugo Marcos, que se marchó lesionado. Los charros ascienden un puesto en la tabla y son cuartos con 24 puntos
Celebración anticipada del fin de año en Salmoral
Las uvas de la suerte más precoces permitieron la celebración entre los vecinos y los hijos del pueblo
Sabores de matanza y unión en Navamorales
La localidad celebró su segunda fiesta matancera con la participación de cerca de trescientas personas
La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
El auto sostiene que la lesión se produjo de forma accidental durante un forcejeo por una maleta y archiva la causa definitivamente. El agente, originario de la Sierra de Francia y con una trayectoria intachable, ha quedado libre de toda culpa
«Habrá unos pocos que tengan la suerte de colgar el cartel de completo, pero hay habitaciones libres»
El puente no cumple las expectativas: solo algunos hoteles 'arañan' el lleno
Tabera de Abajo celebra las fiestas en honor a su patrona, Santa Bárbara
Los vecinos han compartido mesa y mantel, además de procesionar con la imagen por las calles del municipio
Unionistas firma un gran triunfo para abandonar los puestos de descenso de la División de Honor (2-0)
El cuadro dirigido por Raúl Fuentes derrotó en el anexo al Reina Sofía a La Cruz Villanovense gracias a los goles de Eduardo López y Mateo Gutiérrez. Con esta victoria aventaja en dos puntos al descenso
Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y marroquís
La pelea multitudinaria en la sala de TV obligó este domingo a intervenir a varios funcionarios para frenar el disturbio. Los bandos se acusan mutuamente de agresiones y robos dentro del módulo más problemático de la prisión
La violencia en el fútbol base de Salamanca escala: batalla campal entre juveniles del Santa Marta y el Helmántico
Jugadores de los dos equipos se han propinado empujones, puñetazos y patadas en otro episodio vergonzoso registrado al término del derbi de Regional Juvenil