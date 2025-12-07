Avenida se queda sin fuerzas y sufre una clara derrota frente al Casademont Zaragoza (85-73) El equipo salmantino se ha visto muy superado en la segunda mitad, en la que las mañas han impuesto su poderío físico

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida no ha podido cerrar la semana con la tercera victoria y ha caído derrotado frente al Casademont Zaragoza por 85-73. El equipo salmantino realizó un espectacular primer cuarto y mantuvo las fuerzas hasta el descanso, pero se quedó sin ellas en la segunda mitad y acabó siendo muy superado por un rival que cuenta con mucho más poderío físico. Khadijiah Cave, con 16 puntos, ha sido la máxima anotadora, mientras que también han pasado de los 10 puntos Iyana Martín (14), Spreafico (13) y Soriano (12)

Avenida sorprendió con su ritmo al Casademont Zaragoza desde el principio y obligó a Carlos Cantero a pedir tiempo muerto con el 7-16 establecido por Cave, llegando a ser la renta en la siguiente acción de 11 puntos tras una canasta de Soriano. Las de Anna Montañana se mostraron tremendamente verticales en busca del aro zaragozano y anotaban casi en cada posesión.

La segunda personal de Cave y la llegada de las rotaciones bajó el ritmo de las salmantinas, que aún así volvieron a ponerse 9 arriba gracias a un triple de Meyers. Al final del primer cuarto la diferencia quedó reducida a 5 puntos (21-26) por culpa de la irrupción de una acertada Pueyo. En ese momento, la diferencia en los tiros de campo era abrumadora a favor de Avenida, que habían metido 8 de sus 11 intentos, por los 8 de 18 del Casademont.

El equipo aragonés se dio cuenta de que tenía que aumentar su intensidad y se puso a ello. Por si fuera poco, apareció ahora Carla Leite, que firmó 7 puntos segundos para establecer la igualada a 31.

Ahora le costaba mucho a Avenida anotar ante el poderío físico de las de Carlos Cantero, y a pesar de ello dos canastas seguidas de Djaldi-Tabdi volvían a darle ventaja: 31-35.

Helena Oma aprovechó la ausencia de balance defensivo del equipo salmantino para volver a poner por delante al Casademont (38-37), algo que no sucedía desde el 5-3 del primer minuto del partido, y después Gueye y Laia Flores, desde la línea de personal aprovechando que Avenida ya estaba en bonus, dieron a las suyas la máxima ventaja (42-39) al llegar el descanso.

En este segundo cuarto el equipo maño repitió sus 21 puntos, pero los 26 que había hecho el cuadro de Montañana en el primero se quedaron justo en la mitad. Ya anotaba mucho menos (14 de 29 en los tiros de campo a esas alturas) y el aumento de la agresividad de las locales se notó también en que ya dominaban el rebote (15-11) y además habían provocado ya 7 pérdidas.

Aunque la diferencia era corta, las sensaciones invitaban a pensar que el partido podía decidirse a no tardar mucho a favor de las locales y quedó confirmado con un parcial de 9-0 que sirvió para ver en el marcador un 53-44 que ponía ya la reacción muy cuesta arriba.

Porque la diferencia de ritmo e intensidad en uno y otro equipo era muy distinta y se notaba tanto en los rebotes como lo que ya le costaba anotar a Avenida. Un triple de Bankolle hizo que se llegara al minuto 30 con un claro 66-52 para el Casademont Zaragoza y la certeza de que el partido estaba terminado aunque todavía quedara un cuarto.

En el que la diferencia para el equipo maño llegó a ser superior a los 20 puntos, con un Avenida que quería pero ya no podía, porque las fuerzas se le habían terminado. Aún así, no se vinieron abajo las salmantinas y fueron disminuyendo la renta hasta el 85-73 final.