Santa Bárbara recorrió las calles de la localidad D. S.

Tabera de Abajo celebra las fiestas en honor a su patrona, Santa Bárbara

Los vecinos han compartido mesa y mantel, además de procesionar con la imagen por las calles del municipio

D. S.

Tabera de Abajo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

La localidad de Tabera de Abajo está inmersa en estos días en los festejos en honor a su patrona, Santa Bárbara. Unos actos que arrancaron el viernes con una cena basada en la matanza tradicional y en la que no faltó el buen ambiente. Al día siguiente, tuvieron lugar los momentos más solemnes como la misa y procesión, así como el pregón a cargo de José Antonio Benito que estuvo acompañado del alcalde Juan Francisco Martín. La música de la orquesta Syra animó la noche y este domingo un tentadero llenará de emoción el programa festivo del municipio.

El lunes se cerrarán los festejos con una merienda popular y todo ello envuelto del espíritu de la Navidad, ya que el municipio brilla con luz propia gracias al alumbrado navideño que ya está encendido.

