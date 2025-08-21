La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con fuerza en un coche en Salamanca Fracturó el cristal de la ventanilla para acceder al interior del mismo y sustraer varios efectos

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 14:27 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional han detenido a un varón como autor de un delito de robo con fuerza en un vehículo.

Los hechos ocurrieron de madrugada cuando el autor rompió la ventanilla de una de las puertas delanteras del coche para acceder al interior y sustraer distintos efectos.

Estos hechos fueron presenciados por un vecino de la zona que alertó a la policía. Desplazadas dotaciones policiales al lugar de los hechos consiguieron identificar en las inmediaciones a un individuo con las mismas características físicas y de indumentaria facilitadas por el vecino.

Se procedió a la identificación del mismo y se le pudieron intervenir distintos efectos tales como varios billetes de distintas cuantías, un guante silicona de color negro y puntos blancos.

Además, se pudieron comprobar los hechos y como el vehiculó indicado en la llamada se encontraba con la ventanilla fracturada, así como su interior revuelto. Se realizaron gestiones con el propietario del mismo el cual personado momentos después corroboró que en el interior tenía varios billetes de diez euros, algunas monedas y una tarjeta de crédito.

En una primera inspección en el vehículo se pudo observar como su interior estaba revuelto, así como le localizó un guante con las mismas características del intervenido a la persona identificada.

Ante lo expuesto los agentes proceden a la detención del varón y lo trasladan junto con todos los efectos intervenidos a dependencias policiales.

Finalizados todos los trámites documentales se dio cuenta de los hechos mediante la remisión de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción de Guardia de esta ciudad de Salamanca, pasando el detenido a disposición de su titular.