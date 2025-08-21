Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrenamiento del Salamanca UDS del pasado martes en el Tori. ALMEIDA

Fecha y hora confirmadas para el debut del Salamanca UDS en Liga

El equipo de Jorge García se medirá en la primera jornada a domicilio al Bergantiños

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:44

El Salamanca UDS ya conoce el día y la hora en los que el Salamanca UDS iniciará la temporada 2025/26 en Segunda Federación. El sorteo del calendario del Grupo 1 había deparado que los de Jorge García empezaran a domicilio frente al Bergantiños.

El partido se disputará en el campo municipal As Eiroas el domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas, según aparece en la página web de la Real Federación Española de Fútbol.

Siete de los nueve encuentros de la primera jornada en el Grupo 1 de Segunda Federación ya tienen día y hora oficial.

Para el debut del Salamanca UDS como local habrá que esperar al fin de semana del 13 y 14 de septiembre, con el Atlético Astorga como rival. Aunque el estadio Helmántico sigue con el cese de actividad decretado por el Ayuntamiento de Villares de la Reina, desde el club siguen transmitiendo que el partido se disputará allí. De hecho, todos esos días continúan los distintos trabajos para cumplir con la normativa y que pueda volver la normalidad.

