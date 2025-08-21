Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto Los tres ediles del PSOE han votado a favor de la moción mientras que las representantes del PP votaron en contra

Fernando Castaño se ha convertido en el nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto que ha tenido lugar este jueves en la localidad salmantina.

Tras unas semanas de polémica y debate político se ha producido el fin del mandato de Nieto. Los tres ediles del PSOE (Ángel Rodríguez, Juan Francisco Sánchez y el propio Fernando Castaño) han votado a favor de la moción mientras que las representantes del PP votaron en contra (Elena Nieto y Ana Isabel Martín Blanco).