La 'rave' de Salvatierra se salda con 8.000 asistentes, 337 denuncias y seis detenidos La Guardia Civil destaca que no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 13:58 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha finalizado el operativo establecido en el término municipal de Salvatierra de Tormes (Salamanca), desde la noche del pasado viernes, 8 de agosto, cuando se detectó la afluencia de miles de vehículos al pantano de Santa Teresa.

Desde dicho momento y hasta el desalojo total de la zona ocupada, se ha mantenido de forma permanente dispositivos de seguridad ciudadana y vial en los accesos al lugar, con el fin de asegurar el orden público en la zona y las localidades aledañas, y la posible tenencia de armas o sustancias estupefacientes, y la seguridad vial de las vías de acceso mediante la realización de pruebas de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas.

Dichas actuaciones fueron complementadas con el control de las aguas cercanas al lugar del evento y la vigilancia del entorno natural para evitar actividades insalubres que pudieran afectar al medio ambiente.

Siendo el operativo dirigido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el lugar de actuación, habiendo participado por parte de la Comandancia de Salamanca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Bejar, agentes del Subsector de tráfico y del SEPRONA, y la USECIC de la Comandancia. Como apoyo a la laboriosa actuación han actuado unidades de GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de Sevilla, Barcelona, Valencia y León, USECICs de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, y personal del GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas) de Madrid y Valladolid.

Como consecuencia de todas las actuaciones citadas, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos varones como supuestos autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes, tres por la conducción de su vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o teniendo retirado el permiso de conducir y un sexto por encontrarse requisitoriado por un juzgado de Guadalajara.

De manera paralela y preliminar, se han formulado ciento ochenta y una (181) denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y armas, ciento veintinueve (129) por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, veintiséis (26) por conducción bajo los efectos del alcohol y otros incumplimientos de la normativa vial, una (1) por el incumplimiento de la normativa de navegación en aguas interiores, al trasportar ilegalmente a asistentes al evento por el pantano, tramitándose en estos momentos cientos de denuncias por acampada ilegal en dicho paraje natural.

Por último, reseñar que durante todo el operativo de seguridad, no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público y se han ejecutado cuatro (4) apoyos a servicios sanitarios de urgencia.

Temas

Sevilla

Zamora