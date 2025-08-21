La obra del nuevo colector desbloqueará la construcción de 150 nuevas viviendas La inversión prevista en la urbanización Ciudad Jardín de Doñinos supera los 100.000 euros. El plazo de ejecución se ha pautado en cuatro meses y se espera que esté listo a final de año

EÑE Doñinos Jueves, 21 de agosto 2025, 11:03 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

El camino hacia la ampliación de la urbanización Ciudad Jardín de Doñinos, ubicada en la entrada del municipio desde la capital charra, se allana con la adjudicación, por parte del Consistorio, de la obra del nuevo colector de aguas residuales para esta zona residencial.

Así, una inversión que supera los 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses permitirán poner punto final a un problema que arrastraba esta zona de la localidad desde hace años.

En la actualidad, tanto las aguas pluviales de la zona como las fecales se vierten a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) sin funcionamiento, ubicada en una parcela particular, con vertido a un regato de las inmediaciones.

La solución que se quiere alcanzar con esta obra es llevar estas aguas a la red de saneamiento existente, situada al otro lado de la carretera CL-517, en la margen derecha del vial, desde donde llegan al emisario general que las conduce a la EDAR de Salamanca, donde se centraliza la depuración de las aguas residuales, tanto de la capital de la provincia como de muchos de los núcleos urbanos de su alfoz.

Este problema llevaba dos décadas sin una solución concreta, que ahora se abordará con esta obra, prevista para estar concluida antes de que finalice el año.

«Esta es una de las obras más esperadas en la localidad desde hace bastantes años, tanto por las viviendas que ya están construidas en la zona como por las que se podrán sumar en el futuro. Está previsto que el desarrollo de este sector alcance hasta 150 viviendas en la urbanización», indicó el alcalde, Agustín Rodríguez.

La obra incluye la ejecución de un pozo de bombeo, así como las correspondientes bombas y canalizaciones necesarias para la impulsión del agua. En esta actuación se han eliminado algunos de los elementos presentes en proyectos anteriores, como el uso del tanque de tormentas y la instalación de desbaste automatizado, además de simplificar la red de tuberías del saneamiento. Esta decisión obliga a modificar tanto la red de abastecimiento (ya no es necesario llevar agua para la limpieza de los elementos eliminados) como la red eléctrica (sólo es preciso llevar electricidad al pozo de bombeo).