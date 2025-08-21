Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes El afectado, de unos 20 años, ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios

Elena Martín Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 21:28

Un joven de unos 20 años ha resultado herido en la tarde de este jueves, 21 de agosto, en una colisión entre un patinete eléctrico y un turismo, en la rotonda de la Base Aérea de Matacán, en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

El accidente se ha producido alrededor de las 21:00 horas, momento en el que varios testigos han alertado al Servicio de Emergencias de Castilla y León. Según los avisos recibidos, como consecuencia del impacto, el joven quedaba tendido en la vía, consciente, pero con necesidad de asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del siniestro, han acudido efectivos de la Policía Local de Santa Marta, encargados de regular el tráfico y elaborar el atestado, así como un equipo sanitario del Sacyl, que, a su vez, ha desplazado a una ambulancia de soporte vital básico. Los profesionales han atendido in situ al herido, que, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital.