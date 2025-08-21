Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del accidente. E. M.

Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes

El afectado, de unos 20 años, ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:28

Un joven de unos 20 años ha resultado herido en la tarde de este jueves, 21 de agosto, en una colisión entre un patinete eléctrico y un turismo, en la rotonda de la Base Aérea de Matacán, en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

El accidente se ha producido alrededor de las 21:00 horas, momento en el que varios testigos han alertado al Servicio de Emergencias de Castilla y León. Según los avisos recibidos, como consecuencia del impacto, el joven quedaba tendido en la vía, consciente, pero con necesidad de asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del siniestro, han acudido efectivos de la Policía Local de Santa Marta, encargados de regular el tráfico y elaborar el atestado, así como un equipo sanitario del Sacyl, que, a su vez, ha desplazado a una ambulancia de soporte vital básico. Los profesionales han atendido in situ al herido, que, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  2. 2 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  3. 3 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  4. 4 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  5. 5 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  6. 6 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  7. 7 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  8. 8 La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
  9. 9 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  10. 10 Nueva excavación en el Cerro de San Vicente para exponer al público hallazgos aún enterrados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes

Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes