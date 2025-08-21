Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos La mujer ha sido arrestada como supuesta autora de un delito contra la autoridad en el edificio ubicado en el paseo de Canalejas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a una mujer, de iniciales M.B.S.S. y de 55 años, como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad, tras protagonizar un altercado en las dependencias de la Gerencia de la Seguridad Social del paseo de Canalejas.

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron sobre las 10:50 horas de la mañana de este miércoles, cuando la mujer acudió a las oficinas para realizar una gestión personal. Al no estar conforme con la respuesta recibida por el personal funcionario, comenzó a alterarse e increpar a los trabajadores presentes, llegando incluso a amenazarlos.

El vigilante de seguridad del edificio intentó calmarla sin éxito, por lo que la situación obligó a requerir la presencia de la Policía. A la llegada de los agentes, se le insistió en las vías oficiales para presentar su reclamación, pero la mujer se negó a abandonar el lugar y continuó con los insultos y gritos, asegurando que no se marcharía hasta ser atendida: «No tengo tiempo para hacer reclamaciones, yo no me voy de aquí hasta que me atiendan, sois unos inútiles que no hacéis nada».

En un momento dado, la mujer propinó un manotazo en el hombro a uno de los efectivos, por lo que fue arrestada en el acto y posteriormente trasladada hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, como presunta autora de un delito contra la autoridad, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Ya en dependencias policiales pidió acudir a un centro de salud manifestando que tenía una cita concertada con su médico de cabecera y, ya en calabozos, protagonizó nuevos episodios de conducta alterada llegando incluso a levantarse la camiseta y a mostrar sus pechos a los agentes. Además, esta persona habría protagonizado anteriormente incidentes similares en otros organismos oficiales de la ciudad.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos pusieron en la tarde de este miércoles a la arrestada a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia.

Asimismo, durante el arresto la detenida sufrió algunas heridas, por lo que presenta intención de interponer una denuncia contra uno de los policías actuantes. Tras su declaración ha quedado en libertad provisional a la espera de juicio.