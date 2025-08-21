Tres municipios de Salamanca, entre los que pueden pedir ayudas por los incendios El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este jueves un listado entre los que están El Payo, Puertas y Villaseco de los Reyes

Tres municipios de Salamanca aparecen en el listado inicial de 68 que abarcan cientos de localidades que han tenido que ser evacuados total o parcialmente como consecuencia de los graves incendios forestales que han afectado a Castilla y León.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este jueves un listado, que podrá ser ampliado por nuevas órdenes y que se puede consultar en el Bocyl de este jueves, va a servir de referencia para la concesión de ayudas autonómicas dirigidas a la recuperación de las zonas damnificadas por el fuego, en aplicación del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno extraordinario en su sesión del pasado 20 de agosto.

Los tres municipios salmantinos son El Payo, Puertas y Villaseco de los Reyes. Dentro de estos municipios se incluyen las localidades de Cerezal de Puertas, El Gróo, Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes.

A partir de este viernes se podrán solicitar todas las medidas contempladas en el plan de emergencia aprobado ayer por la Junta de Castilla y León. «Se tramitarán con la máxima agilidad y facilidad posible», dijo el presidente del Gobierno regional, Fernández Mañueco.

El presidente también tuvo palabras para los que han sufrido directamente los incendios. «Comprendemos el sufrimiento y la angustia de quienes han tenido que abandonar sus casas o han perdido sus bienes. Queremos estar a su lado, acompañarles y darles respuestas rápidas», dijo Alfonso Fernández Mañueco, que insistió una vez más en que el objetivo es «dar esperanza a quienes están desesperados, tranquilidad a quienes sienten incertidumbre y certidumbre a quienes viven con inquietud».