Estos los 68 pueblos de Castilla y León que podrán solicitar ayudas para combatir las consecuencias de los incendios Las ayudas aprobadas por evacuación se concederán por unidad familiar y se tramitarán con la mayor rapidez

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 13:40

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves un listado inicial de 68 municipios que abarcan cientos de localidades que han tenido que ser evacuados total o parcialmente como consecuencia de los graves incendios forestales que han afectado a la Comunidad.

El listado, que podrá ser ampliado por nuevas órdenes y que se puede consultar en el Bocyl de este jueves, va a servir de referencia para la concesión de ayudas autonómicas dirigidas a la recuperación de las zonas damnificadas por el fuego, en aplicación del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno extraordinario en su sesión del pasado 20 de agosto.

Las evacuaciones se han producido en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, aunque es León la más castigada, al concentrar más de la mitad de las localidades afectadas.

Consulta aquí el listado completo

Por provincias, en concreto, en León, entre las zonas más dañadas destacan comarcas de la Cabrera, Omaña, Valdueza, Babia y Valdería, así como áreas de la Montaña Oriental leonesa y El Bierzo.

En Zamora, los incendios han obligado a desalojos en diversos puntos de Sanabria y Aliste, donde se incluyen localidades como Ribadelago, San Martín de Castañeda, Porto o Riofrío de Aliste.

En Ávila, han sido principalmente evacuadas zonas próximas a Las Navas del Marqués y Ojos Albos, mientras que en Palencia se vieron afectados municipios de la Montaña Palentina como Velilla del Río Carrión o La Pernía.

En Salamanca, los desalojos alcanzaron a localidades como El Payo o Puertas.

La Orden del Bocyl establece que estos listados servirán como base para la articulación de medidas urgentes de recuperación socioeconómica y medioambiental.