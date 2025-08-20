Evolución favorable en Castilla y León, con 27 incendios activos: ocho siguen siendo de gravedad 2 y siete, de nivel 1 León, Palencia, Zamora y Salamanca concentran los fuegos más intensos, con desalojos, intervención de la UME y un plan de 114 millones para la reconstrucción

E. P. Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:42 Comenta Compartir

El descenso de las temperaturas ha dado un respiro en Castilla y León en la lucha contra los incendios que afectan a la región desde hace semanas. Este miércoles se registraban 27 incendios activos, ocho de ellos con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, siete de nivel 1 y el resto en grado 0.

Los focos más graves se encuentran en León (Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso e Igüeña), Zamora (Porto) y Palencia (Cardaño de Arriba), con evacuaciones de vecinos y labores de contención apoyadas por medios aéreos y terrestres, incluida la UME. En Salamanca, el fuego procedente de Jarilla (Cáceres) afecta a Candelario, aunque con un control más limitado debido a la complejidad del terreno.

El operativo ha logrado estabilizar varios incendios, como el de Yeres y Castrocalbón, mientras que otros, como Llamas de la Cabrera y Anllares, continúan activos con varios focos de desarrollo. La colaboración de vecinos y veraneantes ha sido clave para apoyar la extinción mediante la creación de cortafuegos y suministro de avituallamiento.

El impacto de los incendios es devastador: cuatro víctimas mortales y alrededor de 150.000 hectáreas arrasadas, según la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Ante la situación, se han iniciado peticiones de responsabilidades y la creación de una Mesa de Seguimiento, Reparación y Planificación para mejorar la estrategia frente a futuros incendios.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un plan de 114 millones de euros con 45 medidas de apoyo, incluyendo ayudas económicas a familias y empresas afectadas, promoción de ERTES de fuerza mayor y solicitud de declaración de zona catastrófica para agilizar la reconstrucción. Fernández Mañueco subrayó que estas medidas buscan ofrecer «esperanza, tranquilidad y certidumbre» a los afectados, y confirmó su disposición a rendir cuentas en las Cortes antes de que concluya agosto.