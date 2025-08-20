La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros Se contratarán desempleados para recuperar y regenerar las zonas afectadas por los incendios

Marian Vicente Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:46

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, aprobó ayer el primer paquete de medidas urgentes por los incendios. Entre las actuaciones, el Gobierno regional financiará a los ayuntamientos para que contraten a desempleados para colaborar en la recuperación de hábitats y en la regeneración de las zonas incendiadas. Se hará a través del programa RENACEL.

El paquete de medidas suman 114 millones de euros que, según el presidente Alfonso Fernández Mañueco, serán ampliables si fuera necesario.

Los que haya perdido una vivienda recibirán hasta 185.00 euros en caso de que necesiten reconstruirla totalmente o se hubiera quedado inhabitable. También compensaciones para enseres básicos y 500 euros por familia desalojada de sus viviendas.

Los municipios también recibirán ayudas para infraestructuras y equipamientos municipales dañados.

Para paliar los daños del fuego en la agricultura y la ganadería, la Junta ha establecido ayudas directas para compensar las pérdidas, según los casos: en cultivos recibirán hasta 250 euros por hectárea, cabeza de ganado, según los baremos de la normativa de indemnización o colmenas con hasta 150 euros por cada una que se haya visto afectada. Ya están en marcha medidas urgentes para abastecer de alimento y agua a los animales.

Los negocios que se hayan visto afectados por el fuego recibirán de la Junta de Castilla y León una ayuda extraordinaria de 5.500 euros para compensar el periodo de inactividad y contribuir a la recuperación de la actividad económica en la zona.

Para mantener el empleo se financiará el coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por empresas que apliquen expedientes de regulación de empleo por diferentes causas.