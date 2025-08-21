«Hay buenas expectativas, llegaremos a los 900.000 kilos y con unas calidades excelentes» La vendimia comienza a dar sus primeros pasos. Una explotación de la DO Arribes ha comenzado ya a recoger la uva de esta campaña 2025, mientras que en la DOP Sierra de Salamanca barajan la próxima semana como fecha para poder iniciar la recogida de la uva

La vendimia de este 2025 ya ha comenzado en la DO Arribes del Duero, aunque, eso sí, únicamente con una explotación: «Oficialmente podríamos decir que ya ha empezado porque una de nuestras bodegas que tiene la variedad de bastardillo chico, que es muy temprana, ya ha comenzado a recoger», señala el director técnico de la denominación, Carlos Capilla, que matiza, eso sí, que el grueso de las bodegas comenzarán la recolección de la uva a mediados del mes de septiembre.

El calor del verano parecía indicar un posible adelanto de la vendimia, pero el cambio de tiempo de los últimos días hace pensar que se mantendrán las fechas y con buenas perspectivas tras una más que fructífera época primaveral. «Hemos tenido una buena primavera, muy fresquita, aunque ha habido que estar muy atentos a las lluvias y tormentas con el control sobre el viñedo y afortunadamente no ha causado ningún problema», comenta Capilla.

En cuanto a las previsiones de cara a este 2025, el director técnico de Arribes apunta a una línea continuista con el año anterior. «Estimamos que llegaremos a los 900.000 kilos y con unas calidades excelentes, hay muy buenas expectativas». Eso sí, estos días en la zona arribeña se viven con cierta incertidumbre con los incendios lusos «no por posible cercanía, pero sí con recelo de que pueda surgir alguno aquí y afecte a algún viñedo, pero esperamos que no ocurra y no nos afecte», explica Carlos Capilla que también estima que la situación de los aranceles a Estados Unidos apenas puede tener consecuencias en los socios de la DO. «Nuestras exportaciones van a un público que busca una alta calidad y no le importa pagar un poco más, aunque habrá que ver cómo va evolucionando con el paso de los meses», apunta.

También se acerca la vendimia en la Sierra, pero no hay fechas concretas aún. Según señala el presidente de la DOP Sierra de Salamanca, Miquel Udina: «Lo que estamos esperando ahora es que refresque un par de días para que la planta se estabilice realmente y podremos determinar con más precisión las fechas de vendimia, pero se baraja iniciar la vendimia, posiblemente la semana que viene. Al no haber precipitaciones y con este calor se espera menos cantidad, dentro de lo que esperábamos, pero no muy desviado de otras añadas. Parece que de calidad irá muy bien».

Se han dado, añade Udina, casi quince días de temperaturas medias muy altas, aunque lo precisa: «Tampoco temperaturas muy elevadas porque se ha llegado a 37 o 38, pero no a 40 como otros años, pero sí temperaturas medias muy elevadas con calor por la noche y, sobre todo, prolongadas. Las plantas han aguantado bien porque tienen raíces muy profundas porque son cepas muy viejas y han tenido mucha lluvia en invierno y primavera y ha permitido que aguantaran mejor este calor», concluye.