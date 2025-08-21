Nueva excavación en el Cerro de San Vicente para exponer al público hallazgos aún enterrados

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

Hace siete años ya que se localizó una cabaña de la Edad de Hierro en los cimientos del desaparecido colegio mayor de Nuestra Señora de Guapalupe. Fue en agosto de 2018 cuando una campaña arqueológica descubrió no solo esta vivienda protohistórica sino también dos estructuras auxiliares a la casa y parte de otro edificio rectangular. La falta de fondos para exponerlos al público con la adecuada protección llevó a que se enterrasen de nuevo cubiertos por una capa geotextil. Ahora ha llegado el momento de sacarlos de nuevo a la luz para que los visitantes del parque arqueológico del Cerro de San Vicente puedan contemplarlos, junto a los que se exhiben en él. Desde hace unos días, se ha iniciado una nueva excavación dentro del proyecto de más de un millón de euros para el que el Ayuntamiento de Salamanca ha contratado a Ferrovial y que se centra en el acondicionamiento de la plataforma superior del cerro.

Los trabajos arqueológicos contemplan excavaciones en cinco puntos distribuidos por la parte alta de esta colina en la que nació la ciudad de Salamanca hace más de 28 siglos. Dos se acometerán junto a la estructura que protege los retos de la Edad de Hierro ya visitables. En su límite se localizan las denominas casas 6 y 7, una cabaña circular de adobe de la Edad de Hierro y otra construcción de planta rectangular del mismo periodo que se hallaron hace veinte años tras más de 25 siglos ocultas. Estas se sumarían a la casa situada en la base del antiguo colegio mayor.

Por otra parte, en la campaña arqueológica del verano de 2017 se encontró parte de las trincheras que utilizaron las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, así como vestigios de la antigua casa de recreo del convento benedictino de San Vicente que datarían del siglo XVI. Todos ellos permanecían también cubiertos a la espera de que llegase una inyección económica que permitiese sacarlos a la luz para que salmantinos y visitantes pudiesen contemplarlos. Tanto en el caso de las baterías francesas como en el de los restos del monasterio que da nombre al cerro los arqueólogos tratarán de localizar en los próximos meses algún resto más de la época. En paralelo a estos trabajos arqueológicos se avanzará en la construcción de las estructuras que permitirán ampliar la visita al parque arqueológico.

Sobre los restos de las cabañas de la Edad de Hierro que se descubrirán en los cimientos del antiguo colegio mayor de Nuestra Señora de Guadalupe se construirán pasarelas desde las que los visitantes podrán observar estos vestigios.

Frente a los actuales terrenos invadidos por la vegetación, el proyecto municipal contempla el ajardinamiento y la generación de senderos por toda la plataforma superior del Cerro. Dado que se persigue que, junto a la exposición «Salamanca invisible» que alberga el museo de San Vicente, este espacio se convierta en un atractivo turístico permanente y no solo sujeto a visitas guiadas puntuales, la intervención reserva un espacio para una futura cafetería, una instalación cuya construcción, de momento, no cuenta con presupuesto.