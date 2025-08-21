Unionistas lanza 'UnioBaby' para sumar a la causa a los recién nacidos El club regalará el carnet de socio a los bebés nacidos durante la temporada

Dentro del objetivo de Unionistas de seguir creciendo tanto en la ciudad como en la provincia y aumentar su popularidad, el club anunció este jueves una nueva medida para potenciarlo, «siendo conocedor de la importancia de contar con una masa social joven que sea la base sobre la que se siga construyendo el futuro prometedor tras pasar en apenas doce años de vida de militar en la última categoría a hacerlo en la Primera Federación, la antesala de LaLiga».

Así, Unionistas ha decidido regalar el carnet de la temporada 2025/26 a todos aquellos bebes que nazcan en la provincia desde el pasado 1 de julio de este año (tendrá carácter retroactivo) hasta el 30 de junio de 2026, el periodo en el que transcurre normalmente el curso futbolístico.

Ello ha sido posible gracias a la creación de una nueva categoría de socios, que ha sido denominada 'UnioBaby'. Con ella, el recién nacido tendrá un número de socio para esta temporada y contará con la fecha de antigüedad del día en el que se retire el carnet en la tienda oficial en la Rúa Mayor 43. Los progenitores que estén interesados deberían acudir allí y presentar el certificado de nacimiento, tras lo que recibirán el documento que acreditará a su hijo «como nuevo integrante de la familia unionista». Tanto el carné digital como el físico ya están disponibles.

Estos bebés no tendrán un lugar asignado en el Reina Sofía, por lo que la cantidad de 'UnioBabys' no contarán para la asistencia a cada encuentro, ni tampoco afectará a la disponibilidad de entradas para los mismos.

De hecho, Unionistas considera que al ritmo que se está desarrollando la campaña de socios es muy probable que sean muchos partidos en los que el porcentaje de ocupación de las gradas sea muy alto.

El club ha destacado que esta medida es una forma de generar sentimiento de pertenencia a Unionistas de Salamanca desde las primeras semanas de vida.