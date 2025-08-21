Las custodias compartidas casi se han triplicado en 10 años: ya es el divorcio más habitual En 2015, solo se optaba por esta fórmula en uno de cada cuatro casos y hoy son más de la mitad

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 07:46

Hace tan solo diez años, en tres de cada cuadro divorcios de parejas con hijos era la madre a quien se le encomendaba el cuidado de los menores. Pero hoy la realidad es muy diferente, más de la mitad de estas rupturas matrimoniales acaban actualmente con custodia compartida. De hecho, esos casos casi se han triplicado desde 2015. Eso sí, el porcentaje de sentencias que determinan que es el padre el que debe quedarse al cargo de los niños continúa siendo mínimo, no llegan a representar ni un 4%.

Aunque el pasado año los divorcios aumentaron en Salamanca un 7,5% respecto al ejercicio anterior, lo cierto es que los 443 que se contabilizaron en 2024 son un 30% menos que los que había hace una década (630). Dos de cada tres rupturas son de matrimonios que se casaron antes de 2015. Solo un 33% de los divorcios se producen antes de que la pareja cumpla una década su décimo aniversario y, entre esos, solo el 3,55% no esperan ni 24 meses desde el enlace para romper su relación conyugal.

Pero, ¿qué pasa cuando la pareja tiene hijos? Hace diez años, solo en uno de cada cinco casos las sentencias apostaban por una custodia compartida. En 2015 así ocurrió en 58 de las 294 rupturas matrimoniales entre cónyuges de diferente sexo que acabaron en los tribunales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otros 215 se concedió esta responsabilidad a la madre y en otros 20, al padre. Pero hoy, el sistema judicial apuesta más por un modelo en el que los dos progenitores compartan esa tarea. Así ocurre en el 51,9% de los casos, concretamente en 122 de los 208 divorcios en los que la pareja tiene hijos. En otros 103 casos se otorgó la custodia a la madre, y tan solo en nueve fue para el padre —en otro caso, no fue para ninguno de los dos progenitores—.

En el 43% de los divorcios que se resolvieron el pasado año en la provincia la pareja no tenía ya hijos que dependieran económicamente de ella. En uno de cada cuatro casos el matrimonio tenía un hijo mejor, y en otro 28,6% eran dos o más. Por otra parte, en un 2,6% de las rupturas, en una docena de casos, el matrimonio tenía hijos dependientes que ya habían superado la mayoría de edad.

Salamanca es la tercera provincia de Castilla y León en la que un mayor porcentaje de divorcios acaban en custodia compartida, con un 51,9%. Tan solo en Valladolid (55,4%) y en Ávila (52%) es superior. En la comparativa nacional, Salamanca es la decimocuarta provincia de España con mayor proporción de rupturas en las que se opta por un cuidado compartido de los hijos por parte de los dos progenitores.