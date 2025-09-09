Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 9 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:00
El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
El siniestro ha ocurrido pasadas las 6:00 horas de la mañana de este martes
Arranca el curso escolar en Salamanca con 23.862 alumnos y el reto de las escuelas rurales
El curso escolar alcanzará 46.884 alumnos con la incorporación de Secundaria y Bachillerato, mientras los colegios de Boada, Mogarraz y San Martín han cerrado sus puertas por falta de escolares
95.000 visitantes en Salamaq: «Una feria de éxito, útil para el campo y con futuro»
El presidente de la Diputación destaca el «éxito» de esta edición y de novedades como el «tardeo»
«Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo
El consistorio chacinero dice tener preocupación de que las protestas afecten al desarrollo de la prueba este viernes, aunque la organización traslada «tranquilidad»
Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
El hombre permaneció hospitalizado 20 días tras la última agresión que sufrió, la cual presenció su hijo
«Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
Un céntrico bar de Salamanca limita la estancia en su establecimiento, tanto en la terraza como en el interior, si no se realiza un servicio que supere al menos los diez euros para que sea rentable la mesa
Vuelta al cole con 'parada exprés'
Los niños regresan al colegio este martes con el estreno del dispositivo que permite la doble fila unos minutos y con el coche arrancado
Villares «no sabe nada» del Helmántico
A 5 días del partido ante el Atlético Astorga, el Salamanca UDS no se ha puesto en contacto con el Consistorio. «Haber completado el 80 % de la obra no es suficiente», explican desde el Ayuntamiento. Aseguran que, sin una documentación oficial, ningún comunicado tiene fundamento
Nuevo incidente en la cárcel de Topas: un interno magrebí con múltiples antecedentes muestra los genitales a una psicóloga en un despacho
El preso fue contenido gracias a la rápida intervención del personal. El sindicato CSIF denuncia la mala clasificación de internos y la masificación de los módulos en el centro penitenciario
Ciudad Rodrigo denuncia a la empresa de la limpieza urbana por su «mal servicio»
Considera deficiente el servicio de recogida de basuras, con contenedores llenos
Roba en un coche, se da la fuga y acaba detenido un hombre al que le constan casi 100 arrestos
Fue sorprendido en el interior de un vehículo por una patrulla policial que realizaba labores de protección de la seguridad ciudadana. Intentó huir, pero fue detenido por los agentes actuantes
Salamanca despide la temporada de piscinas con más de 318.000 bañistas
Este año las renovadas instalaciones de El Helmántico han sido las que más usuarios han ganado tras alcanzar 62.969, 4.500 más que el año anterior
Herido un niño tras un atropello en la calle Tilos
Emergencias sanitarias ha enviado una ambulancia para atender al herido
La respuesta de la afición de Unionistas al duro inicio de Liga: «Desplazamiento masivo»
El Fondo Popular y la Federación de Peñas han organizado un día festivo con las peñas del CD Guadalajara para este domingo
Las dos mujeres que abren la Feria taurina, con la afición de Salamanca
Un cartel íntegramente femenino inaugura el abono este viernes en La Glorieta. Dos de ellas, las novilleras Raquel Martín y Olga Casado, protagonizarán mañana miércoles, 10 de septiembre, un encuentro con la afición salmantina en la Plaza de Sexmeros
