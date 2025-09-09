Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Policía Nacional. ARCHIVO

Roba en un coche, se da la fuga y acaba detenido un hombre al que le constan casi 100 arrestos

Fue sorprendido en el interior de un vehículo por una patrulla policial que realizaba labores de protección de la seguridad ciudadana. Intentó huir, pero fue detenido por los agentes actuantes

La Gaceta

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:42

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, después de que fuera sorprendido dentro del coche por una patrulla que realizaba labores de protección de la seguridad ciudadana.

Al verse descubierto, intentó huir, pero en ese mismo momento fue detenido por los agentes actuantes. Posteriormente, se pudo comprobar que el interior del vehículo se encontraba revuelto y presentaba signos evidentes de manipulación.

Tras la detención, se localizó al propietario del coche, quien corroboró que lo había dejado estacionado y perfectamente cerrado. Asimismo, manifestó su intención de denunciar los hechos en comisaría.

Los agentes procedieron a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales. Una vez allí, se comprobó que al detenido le constaban casi un centenar de arrestos anteriores por hechos similares a los descritos.

Finalizados todos los trámites documentales oportunos, se dio cuenta de los hechos mediante la remisión de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción de Guardia de esta ciudad de Salamanca, pasando el detenido a disposición de su titular.

