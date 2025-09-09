Villares «no sabe nada» del Helmántico A 5 días del partido ante el Atlético Astorga, el Salamanca UDS no se ha puesto en contacto con el Consistorio. «Haber completado el 80 % de la obra no es suficiente», explican desde el Ayuntamiento. Aseguran que, sin una documentación oficial, ningún comunicado tiene fundamento

Jaime García Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 18:06 | Actualizado 18:13h.

Siete días después de que el Salamanca UDS arrojase por fin algo de luz en referencia al estado actual del estadio Helmántico a través de un comunicado en sus redes sociales, nada ha cambiado para el Ayuntamiento de Villares de la Reina, organismo que ha requerido las obras de mejora en el estadio de la entidad salmantina.

«El Helmántico se encuentra en la fase final de ejecución de las obras principales, habiéndose completado aproximadamente el 80 % de los trabajos», expresó el club, pero, desde Villares apuntan que «haber completado el 80 % de la obra no es suficiente», ampliando de forma contundente: «Da igual que estén al 70, 80 o 90 % los trabajos. Solo harán la revisión cuando estén al 100 % y a eso estamos esperando».

En dicho anuncio, el Salamanca UDS aseguró lo siguiente: «En los próximos díasestá prevista la revisión final por parte de los organismos responsables y, en caso de informe favorable, el partido (de este domingo ante el Atlético Astorga) podría disputarse finalmente en el estadio Helmántico». Sin embargo, cumplida una semana desde la publicación del comunicado, nadie ha realizado una revisión final en el feudo albinegro, y desde el club tampoco se han puesto en contacto con el organismo competente.

Por lo que, a cinco días de acoger la cita liguera frente al Atlético Astorga, parece complicado que los jugadores de Jorge García se estrenen en casa con el estadio Helmántico como escenario de la cita.

Además, la publicación del comunicado tampoco ha ofrecido demasiada información a Villares, ya que entienden que, hasta no tener una documentación oficial en referencia a los trabajos completados encima de la mesa, «el comunicado no tiene fundamento y únicamente haremos caso a las documentaciones oficiales cuando las tengamos delante».

Tal y como informó el Salamanca UDS, y reiteran desde Villares, no todo terminará una vez se complete el 100 % de los trabajos de reforma. El siguiente paso a seguir será la validaciónde la correcta ejecución de las obras y, una vez se llegue a ese momento, será la arquitecta quién tendrá que realizar primero una inspección. Todo ello para poder, por fin, levantar la indicación de suspensión de actividades que tiene actualmente el estadio Helmántico hasta subsanar todas deficiencias en un plazo de seis meses.