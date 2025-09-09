Nuevo incidente en la cárcel de Topas: un interno magrebí con múltiples antecedentes muestra los genitales a una psicóloga en un despacho El preso fue contenido gracias a la rápida intervención del personal. El sindicato CSIF denuncia la mala clasificación de internos y la masificación de los módulos en el centro penitenciario

M. C. SALAMANCA Martes, 9 de septiembre 2025, 16:41 | Actualizado 16:53h.

Nuevo episodio de tensión en la cárcel de Topas. En la mañana de este martes, en el módulo 7 del centro penitenciario salmantino, un interno multi reincidente, de origen magrebí y con antecedentes de peleas recientes, protagonizó un nuevo incidente al exhibir sus genitales a una psicóloga en uno de los despachos técnicos, denuncian fuentes del sindicado CSIF.

Al parecer le estaba haciendo una entrevista cuando el recluso le mostró el miembro. La rápida intervención del personal penitenciario permitió solventar la situación sin que derivara en un delito más grave, lo que los sindicatos destacan como muestra del «profesionalismo y buen hacer» de la plantilla.

El caso vuelve a poner de relieve las denuncias de los trabajadores sobre la mala clasificación interior de los internos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria. Señalan que la práctica de mantener a presos de primer grado encubiertos en módulos de segundo provoca un ambiente de gran tensión, sumado a la masificación de los módulos y a la «falta de respeto constante» hacia los funcionarios por parte de algunos reclusos.

Desde CSIF, así como otras organizaciones sindicales como ACAIP-UGT, recuerdan además que las órdenes del Ministerio del Interior de aplicar sanciones leves a conductas graves reducen la capacidad de control y disciplina en los centros, generando un clima de impunidad que acaba desembocando en incidentes como el de este martes.

Los trabajadores penitenciarios insisten en la necesidad de que se les reconozca la condición de agentes de la autoridad y reclaman un incremento urgente de plantilla en Vigilancia Interior para poder garantizar la seguridad tanto de los profesionales como del resto de internos.