Arranca el curso escolar en Salamanca con 23.862 alumnos y el reto de las escuelas rurales El curso escolar alcanzará 46.884 alumnos con la incorporación de Secundaria y Bachillerato, mientras los colegios de Boada, Mogarraz y San Martín han cerrado sus puertas por falta de escolares

EÑE / Francisco Martín Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 12:01

El nuevo curso escolar ya está en marcha en la provincia de Salamanca con cifras al alza y un esfuerzo renovado por mantener viva la educación en el medio rural. Entre ayer y hoy, martes, han vuelto a las aulas 23.862 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que el próximo día 15 lo harán los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

«La estimación total de matriculados en Salamanca asciende este año a 46.884 estudiantes del régimen general, lo que supone un incremento del 0,52% respecto al curso anterior», ha indicado el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, durante la bienvenida oficial al curso 2025-2026 en el colegio Los Arapiles de Aldeatejada. El acto también ha contado con la presencia del director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín; el alcalde de Aldeatejada, Enrique García, acompañado de la concejal de Educación, Soraya San Juan; así como la directora del centro, Patricia Sánchez, y la jefa de estudios, María Montero. En el conjunto de Castilla y León la cifra alcanza los 351.930 escolares.

Tres colegios cierran y dos sobreviven con la mínima matrícula

El arranque del curso llega también con el cierre definitivo de tres escuelas rurales por falta de alumnado: Boada, Mogarraz y San Martín.

No obstante, en la provincia seguirán funcionando dos unidades con apenas tres alumnos: una en Santiz (CRA Ribera de Cañedo) y otra en Cantagallo (CRA Ruta de la Plata). Además, siete aulas se mantienen con cuatro escolares en San Muñoz, San Felices de los Gallegos, El Payo, Martiago, Peñaparda, Valero y Aldea del Obispo.

En este sentido, Eloy Ruiz ha subrayado que este es uno de los grandes retos de la Junta: «mantener la oferta educativa en el medio rural, aunque sea con grupos reducidos, para que ningún municipio pierda este servicio esencial».

Enrique García, Patricia Sánchez, Eloy Ruiz, Ángel Miguel Morín, Roberto Rodríguez, Soraya San Juan y María Montero.

Obras e inversiones en infraestructuras

La Junta ha aprovechado el verano para ejecutar 41 obras de reforma y mejora en colegios e institutos de la provincia, con una inversión de 1,4 millones de euros. Estas actuaciones incluyen mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación de patios y baños.

Por otra parte, en cuanto a las obras más grandes, el curso pasado se estrenó el colegio Los Arapiles de Aldeatejada, con una inversión de 5,2 millones de euros. En primavera concluyó la construcción del nuevo Instituto Vía de la Plata en Guijuelo, con una inversión de 16,3 millones de euros, que unifica tres centros y contará con 16 unidades de ESO, 4 de Bachillerato y 4 de Formación Profesional, respondiendo así a las necesidades educativas de toda la comarca. El nuevo instituto comienza a funcionar este curso 2025-2026, aunque el delegado territorial no ha querido adelantar nada sobre la inauguración del centro.

Por otro lado, está en marcha la ampliación del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, que imparte los dos primeros cursos de la ESO y en el que la Junta de Castilla y León invertirá 4,8 millones de euros. Además, avanza la adecuación del Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Ciudad Rodrigo, con una inversión de 3,6 millones de euros.

Formación Profesional en auge

En la provincia se han matriculado este curso 7.256 alumnos en enseñanzas de FP, repartidos en 673 en FP Básica, 2.770 en Grado Medio, 3.696 en Grado Superior y 117 en cursos de especialización.

Los centros de Salamanca ofertan programas punteros como ciberseguridad, aeronaves pilotadas de forma remota, desarrollo de videojuegos, vehículos híbridos y eléctricos, y panadería artesanal, entre otros. «Nuestra FP no para de crecer», ha indicado Eloy Ruiz.

Servicios de apoyo a las familias

La provincia cuenta con 289 rutas de transporte escolar, que atenderán a 4.223 alumnos este curso. Asimismo, 5.633 estudiantes usarán el servicio de comedor escolar, mientras que los programas de conciliación 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' estarán disponibles en 44 centros, con 1.550 participantes.

Planes educativos y apuesta por la innovación

El delegado territorial ha recordado que se mantendrán los principales programas de la Junta, como el Plan de Lectura, el Plan de Mejora de la Competencia Matemática y Científica, y el Plan de Éxito Educativo, además de la Red de Escuelas Saludables de Castilla y León, que fomenta hábitos de vida saludable, seguridad vial y uso responsable de la tecnología.

«Todo esto demuestra que en Castilla y León nos tomamos la educación muy en serio», ha afirmado Ruiz, quien ha agradecido el esfuerzo de docentes, equipos directivos y familias para lograr que el sistema educativo autonómico siga entre los mejor valorados del país.