La respuesta de la afición de Unionistas al duro inicio de Liga: «Desplazamiento masivo» El Fondo Popular y la Federación de Peñas han organizado un día festivo con las peñas del CD Guadalajara para este domingo

La Gaceta Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La respuesta de la afición de Unionistas al peor inicio de la historia del club en Primera Federación (nunca había perdido los dos primeros partidos) ha sido la esperada: «Como caracteriza a la afición de Unionistas que nunca deja solo al equipo y menos en los momentos malos se va a hacer un desplazamiento masivo a Guadalajara». En este sentido, desde el Fondo Popular y la Federación de Peñas, se ha organizado un día festivo en hermandad con las peñas del CD Guadalajara, en particular Furia Morada 1947, para el que será el debut oficial del conjunto blanquinegro en el Pedro Escartín.

El tercer encuentro de Liga para los de Oriol Riera está fijado para este domingo 14 de septiembre a partir de las 18:15 horas. Sin embargo, desde el mediodía toda la afición desplazada a Guadalajara tomará la plaza de Bailén (donde hay programado picoteo y tapas) para empezar a animar al equipo de Riera.

El bus partirá hacia Guadalajara a las 10.30 desde la plaza de Gabriel y Galán el mismo día del partido y volverá a la finalización del encuentro. Las últimas plazas se podrán reservar en las jornadas de este martes y miércoles, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 en la calle Dimas Madariaga número 29.