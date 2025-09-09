Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados de Unionistas, animando desde el Fondo Popular del Reina Sofía.

La respuesta de la afición de Unionistas al duro inicio de Liga: «Desplazamiento masivo»

El Fondo Popular y la Federación de Peñas han organizado un día festivo con las peñas del CD Guadalajara para este domingo

La Gaceta

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:58

La respuesta de la afición de Unionistas al peor inicio de la historia del club en Primera Federación (nunca había perdido los dos primeros partidos) ha sido la esperada: «Como caracteriza a la afición de Unionistas que nunca deja solo al equipo y menos en los momentos malos se va a hacer un desplazamiento masivo a Guadalajara». En este sentido, desde el Fondo Popular y la Federación de Peñas, se ha organizado un día festivo en hermandad con las peñas del CD Guadalajara, en particular Furia Morada 1947, para el que será el debut oficial del conjunto blanquinegro en el Pedro Escartín.

El tercer encuentro de Liga para los de Oriol Riera está fijado para este domingo 14 de septiembre a partir de las 18:15 horas. Sin embargo, desde el mediodía toda la afición desplazada a Guadalajara tomará la plaza de Bailén (donde hay programado picoteo y tapas) para empezar a animar al equipo de Riera.

El bus partirá hacia Guadalajara a las 10.30 desde la plaza de Gabriel y Galán el mismo día del partido y volverá a la finalización del encuentro. Las últimas plazas se podrán reservar en las jornadas de este martes y miércoles, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 en la calle Dimas Madariaga número 29.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  2. 2 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  3. 3 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  4. 4 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  5. 5 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  6. 6 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La respuesta de la afición de Unionistas al duro inicio de Liga: «Desplazamiento masivo»

La respuesta de la afición de Unionistas al duro inicio de Liga: «Desplazamiento masivo»