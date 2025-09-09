Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del camión siniestrado. GUARDIA_CIVIL_SALAMANCA EN INSTAGRAM

El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66

El siniestro ha ocurrido pasadas las 6:00 horas de la mañana de este martes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:15

Esta mañana, alrededor de las 6:40 horas, un camión se ha visto implicado en un accidente en la A-66, a la altura del kilómetro 346, en sentido Gijón. El conductor del vehículo ha resultado ileso.

Los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca se encuentran en el lugar regulando el tráfico y prestando asistencia. Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo en sentido Sevilla permanece cerrado entre los kilómetros 345 y 346.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetando las indicaciones de los agentes y la señalización existente. Se prevé que el tráfico se normalice una vez retirado el camión y limpiada la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  4. 4 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  5. 5 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  6. 6 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  9. 9 «Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca»
  10. 10 El auge del vapeo en jóvenes dispara un nuevo perfil: el «bronquítico crónico»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66

El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66