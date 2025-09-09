El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66 El siniestro ha ocurrido pasadas las 6:00 horas de la mañana de este martes

Elena Martín Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Esta mañana, alrededor de las 6:40 horas, un camión se ha visto implicado en un accidente en la A-66, a la altura del kilómetro 346, en sentido Gijón. El conductor del vehículo ha resultado ileso.

Los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca se encuentran en el lugar regulando el tráfico y prestando asistencia. Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo en sentido Sevilla permanece cerrado entre los kilómetros 345 y 346.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetando las indicaciones de los agentes y la señalización existente. Se prevé que el tráfico se normalice una vez retirado el camión y limpiada la vía.