Imagen de contenedores urbanos llenos de basura en Ciudad Rodrigo. FOTOS: AYTO. DE CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo denuncia a la empresa de la limpieza urbana por su «mal servicio»

Considera deficiente el servicio de recogida de basuras, con contenedores llenos

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha iniciado los trámites para la apertura de un expediente por «incumplimiento defectuoso del contrato» a Urbaser, empresa que viene prestando los servicios de limpieza urbana del municipio ante las «las reiteras quejas expresadas por los vecinos» que se han visto incrementadas en las últimas semanas.

Según denuncia el Consistorio, la empresa «no ha puesto remedio a la situación» y señala la existencia de contenedoras «a rebosar, particularmente en el del cartón y papel» y que es una imagen constantes en la ciudad y otras localidad de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, la cual se suma a las quejas existentes.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recalca que «el mal servicio ha redundado en un descuido de zonas importantes del patrimonio histórico mirobrigense, como la muralla, (en particular la ya comunicada con fecha 07/06/2024) siendo inadmisible el comportamiento de la empresa no ofreciendo ninguna solución» y destaca que por parte municipal «no se ha incumplido sus compromisos financiero, actualizados año tras año como marca el pliego».

El equipo de Gobierno ha pedido un informe para el procedimiento a seguir en relación con «la imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato» a la empresa concesionaria.

