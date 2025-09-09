Salamanca despide la temporada de piscinas con más de 318.000 bañistas Este año las renovadas instalaciones de El Helmántico han sido las preferidas por los salmantinos con 62.969 usuarios, 4.500 más que el año anterior

Varios bañistas, en una de las piscinas de la capital, este verano.

Belén Hernández Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 10:30

La temporada de baño en las piscinas municipales de Salamanca, clausurada el pasado 7 de septiembre, se cerró con un total de 318.577 bañistas, una cifra muy similar a la del verano anterior (315.999 usuarios), pero con importantes cambios en la distribución de visitantes entre las distintas instalaciones.

El Helmántico se erigió este 2025 como la gran sorpresa del verano: alcanzó 62.959 usuarios, lo que supone 4.553 más que en 2024 y le permite superar a instalaciones tradicionalmente más concurridas. También registraron aumentos significativos San José (+3.342), Tejares (+2.661) y Pizarrales, que mantuvo su peso como la más pequeña pero con un ligero repunte (+322).

Por el contrario, las históricamente favoritas —Garrido y La Aldehuela— sufrieron descensos notables. Garrido, pese a mantenerse como la más visitada, perdió 6.040 bañistas respecto al año pasado, situándose en 64.707. La Aldehuela retrocedió todavía más, con 56.729 usuarios, lo que supone 8.758 menos que en 2024.

La Rosa Colorado también experimentó un leve descenso (-1.163), mientras que la gran novedad de la temporada fue la apertura de La Alamedilla, que incorporó 17.661 visitantes en su primer verano tras reabrir sus puertas.

En conjunto, el balance muestra un ligero crecimiento global de apenas el 0,8%, pero con un trasvase de bañistas hacia piscinas que antes quedaban en un segundo plano.