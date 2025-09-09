Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios bañistas, en una de las piscinas de la capital, este verano. ARCHIVO

Salamanca despide la temporada de piscinas con más de 318.000 bañistas

Este año las renovadas instalaciones de El Helmántico han sido las preferidas por los salmantinos con 62.969 usuarios, 4.500 más que el año anterior

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:30

La temporada de baño en las piscinas municipales de Salamanca, clausurada el pasado 7 de septiembre, se cerró con un total de 318.577 bañistas, una cifra muy similar a la del verano anterior (315.999 usuarios), pero con importantes cambios en la distribución de visitantes entre las distintas instalaciones.

El Helmántico se erigió este 2025 como la gran sorpresa del verano: alcanzó 62.959 usuarios, lo que supone 4.553 más que en 2024 y le permite superar a instalaciones tradicionalmente más concurridas. También registraron aumentos significativos San José (+3.342), Tejares (+2.661) y Pizarrales, que mantuvo su peso como la más pequeña pero con un ligero repunte (+322).

Por el contrario, las históricamente favoritas —Garrido y La Aldehuela— sufrieron descensos notables. Garrido, pese a mantenerse como la más visitada, perdió 6.040 bañistas respecto al año pasado, situándose en 64.707. La Aldehuela retrocedió todavía más, con 56.729 usuarios, lo que supone 8.758 menos que en 2024.

La Rosa Colorado también experimentó un leve descenso (-1.163), mientras que la gran novedad de la temporada fue la apertura de La Alamedilla, que incorporó 17.661 visitantes en su primer verano tras reabrir sus puertas.

En conjunto, el balance muestra un ligero crecimiento global de apenas el 0,8%, pero con un trasvase de bañistas hacia piscinas que antes quedaban en un segundo plano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  4. 4 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  5. 5 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  6. 6 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca despide la temporada de piscinas con más de 318.000 bañistas

Salamanca despide la temporada de piscinas con más de 318.000 bañistas