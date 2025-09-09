95.000 visitantes en Salamaq: «Una feria de éxito, útil para el campo y con futuro» El presidente de la Diputación destaca el «éxito» de esta edición y de novedades como el «tardeo»

Isabel Alonso Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 14:13

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado el balance de la Feria Salamaq 25, una feria a la que ha calificado de «gran éxito, útil para el campo y con gran proyección».

«Una vez más, tenemos que hablar de éxito en esta cita agrícola y ganadera que, edición tras edición, se consolida como referencia indiscutible para el sector y como punto de encuentro imprescindible para los profesionales del campo», ha destacado, insistiendo en que ha cumplido con su principal objetivo: «ser útil al sector agroganadero al propiciar el cierre de tratos comerciales, la presentación de novedades y la generación de oportunidades para agricultores y ganaderos».

En este sentido, Javier Iglesias, respaldado por los diputados que participan en Salamaq, ha subrayado el «carácter profesional» de la feria que ha ido acompañado, un año más, de una respuesta masiva del público. Alrededor de 95.000 personas han pasado estos días por la Feria, siendo el sábado el día con más afluencia con 25.000 visitantes, aunque el presidente también ha destacado la cifra registrada el viernes —día laborable— con más de 18.000 asistentes.

«Lo que queremos es transformar ese éxito de Salamaq en valor para los verdaderos protagonistas de la Feria, que son los agricultores, ganaderos, las industrias de transformación agroalimentarias y los profesionales de maquinaria», ha insistido.

Récord en la subasta de ganado

Las subastas de ganado volvieron a ser uno de los momentos más esperados y este año han marcado un récord en volumen total, con un montante de 475.570 euros, es decir, más de 100.000 euros por encima de 2024 (368.580 euros). En total, se adjudicaron 97 ejemplares de los 104 presentados, frente a los 91 de 93 del pasado año.

Por razas, los mayores importes se alcanzaron en el charolés con 155.200 euros (con un precio máximo de 10.200 euros por un ejemplar); limusín: 148.500 euros (con 'Urdangarín' subastado en 15.500 euros y otros dos ejemplares de 13.400 y 12.200 euros); Avileña: 68.070 euros; Asturiana de los Valles: 54.800 euros (con un animal adjudicado por el precio récord de 5.300 euros). Blonda de Aquitania: con 25.100 euros por sus 5 toros; Pirenáica: 7.400 euros por 2 sementales. Morucha, con 4.000 euros por un toro, y 12.500 euros por los 7 ejemplares de Parda de Montaña.

En total, se registraron más de 300 tarjetas de puja, «reflejo de la vitalidad del sector y de la alta demanda por genética de calidad».

Por otro lado, los cuatro concursos nacionales de vacuno (Charolés, Limusín, Blonda y Morucha) ratificaron en la valoración de los jueves el aumento de calidad de los ejemplares presentados, y que conformaron el grueso de los más de 1.000 ejemplares de ganado vacuno presentes en la Exposición Ganadera.

Éxito del espacio agropecuario y de las novedades

La Feria reunió a 202 expositores nacionales e internacionales en casi 20.000 m² de superficie. Como novedad, se estrenó la carpa Salamanca en Bandeja, acercando directamente al público los mejores productos de la provincia.

Javier Iglesias tampoco se ha olvidado del esfuerzo de los expositores comerciales, «que con su presencia han ofrecido una imagen muy completa tanto en el pabellón central como zona exterior de maquinaria» y que, según aseguró el presidente, han valorado positivamente la feria. «Uno de ellos confirmó en sus propias redes la realización de más de 40 contactos profesionales que, de cerrarse los negocios previstos, superaría los 1,4 millones de euros en volumen de negocio», ha señalado.

Asimismo, la feria ha apostado por la participación de agroinfluencers del sector, con la que se ha querido atraer a nuevos públicos, especialmente jóvenes y los propios profesionales usuarios de redes. En este aspecto, en las redes sociales oficiales de la feria se generó un impacto de 1,8 millones de visualizaciones, con publicaciones que superaron las 50.000 visitas, solo durante estos cinco días. Además, la feria virtual permitió un seguimiento masivo, con más de 5.500 visualizaciones en directo de las subastas, con seguidores de Europa, Iberoamérica y Asia.

Un recinto renovado «y con proyectos de futuro»

Salamaq 25 se ha desarrollado en un recinto «con más y mejores espacios», ha continuado explicando Iglesias, gracias al estreno del nuevo bulevar. Además, el presidente ha recordado las inversiones por valor de 13,5 millones de euros que se realizarán en los próximos tres años y que convertirán al recinto ferial «en un espacio del siglo XXII».

Iglesias también ha recordado el proyecto, anunciado en la Feria, de poner en marcha en el recinto ferial la clínica veterinaria del nuevo Grado que implantará en su Campus la Universidad de Salamanca.

«Salamaq ha sido una feria buena para los intereses de agricultores y ganaderos, útil, popular y con un gran futuro por delante. Salamanca sigue siendo el gran escaparate del campo en España y sur de Europa», ha concluido.