«Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo El consistorio chacinero dice tener preocupación de que las protestas afecten al desarrollo de la prueba este viernes, aunque la organización traslada «tranquilidad»

Iván Ramajo y TEL Salamanca | Guijuelo Martes, 9 de septiembre 2025, 12:38

La Vuelta a España 2025 levanta este mismo martes el telón de la última semana de competición con la etapa que hará meta en Guijuelo ya en el horizonte, en la jornada de este viernes día 12 de septiembre. Y, en este sentido, según ha podido saber este diario, estas últimas horas antes de que la ronda española haga su aparición en la localidad chacinera 12 años después de su última parada, fue como meta de salida rumbo a Cáceres en la edición 68º, están marcadas por la «inquietud» y la «intraquilidad» por las protestas a favor de Palestina que han ido afectado al desarrollo de la carrera en mayor o menor medida, pero especialmente en Figueras y Bilbao.

Pese al refuerzo del dispositivo de seguridad solicitado por La Vuelta (que será público en las próximas horas) y que la organización ha mandado un mensaje de tranquilidad, lo cierto es que según han confirmado fuentes del consistorio chacinero a este diario el temor existe, sobre todo por la ilusión puesta porque la ronda española retornara no solo a Guijuelo sino a la provincia tras estar ausente desde 2021.

Uno de los puntos calientes de la jornada estará en Salamanca capital, donde las protestas propalestinas se han dejado ya ver en los primeros actos de Ferias y Fiestas, como el pregón de este lunes. Actos reivindicativos que se pueden ver incrementados con el inicio del curso universitario; como ya sucedió en 2024 con una acampada en el campus que se extendió por 15 días.

En este sentido, cabe recordar que el paso de La Vuelta por Salamanca ha sufrido un cambio de recorrido. En un principio, la llegada a la capital iba a ser junto al estadio Helmántico para llegar a la avenida Raimundo de Borgoña, a la que al final se llegará a través de Las Bizarricas y la zona de La Sindical por Ciudad Jardín.

A partir de ahí el recorrido es el que se esperaba con Torres Villarroel, avenida de Mirat, Canalejas (donde estará situado el sprint especial), Rector Esperabé, Reyes de España, Arrabal y Virgen del Cueto como puntos de paso antes de tomar la Nacional 630 en busca de la meta en Guijuelo.

En el horario intermedio (45 km/h) la entrada en Salamanca está prevista a las 16:09 horas y el paso del pelotón por la capital está previsto que no dure más de diez minutos.

Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga serán las localidades previas a la llegada a Guijuelo en torno a las 17:30 de la tarde. Las primeras localidades de la provincia por las que discurrirá la etapa 19ª serán Aldeanueva de Figueroa, Arcediano, La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina.

