Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Último paso de la Vuelta a España por Salamanca.

Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca

Finalmente la entrada a la capital desde Villares se hará por Las Bizarricas y La Sindical y no por el Helmántico

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:49

En algo menos de una semana la Vuelta a España llegará a la provincia de Salamanca para vivir la 19ª etapa, entre la localidad vallisoletana de Rueda y la meta en Guijuelo. Será el próximo viernes 12 de septiembre y poco a poco se van conociendo más detalles del recorrido de ese día.

Aldeanueva de Figueroa, La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina serán los primeros municipios que puedan vivir en directo el paso de los corredores antes de la llegada a la capital para después poner rumbo a Guijuelo.

Y será en la entrada a la capital donde se han producido algunos cambios respecto al trazado inicialmente previsto. En un principio iba a ser junto al estadio Helmántico para llegar a la avenida Raimundo de Borgoña, a la que al final se llegará a través de Las Bizarricas y la zona de La Sindical por Ciudad Jardín.

A partir de ahí el recorrido es el que se esperaba con Torres Villarroel, avenida de Mirat, Canalejas (donde estará situado el sprint especial), Rector Esperabé, Reyes de España, Arrabal y Virgen del Cueto como puntos de paso antes de tomar la Nacional 630 en busca de la meta en Guijuelo.

En el horario intermedio (45 Km/H) la entrada en Salamanca está prevista a las 16:09 horas y el paso del pelotón por la capital está previsto que no dure más de diez minutos.

Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga serán las localidades previas a la llegada a Guijuelo en torno a las 17:30 de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  3. 3 Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes
  4. 4 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  5. 5 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  6. 6 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  7. 7 Trasladada al Hospital una mujer de 70 años tras ser atropellada en Béjar
  8. 8 Sultán llega ya vendido a Salamaq: «Da mucha pena, pero...»
  9. 9 Qué ha ocurrido este viernes 5 de septiembre en Salamanca
  10. 10 Revolución en la investigación contra el cáncer con la creación de un pionero modelo de colon

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca

Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca