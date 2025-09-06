Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca Finalmente la entrada a la capital desde Villares se hará por Las Bizarricas y La Sindical y no por el Helmántico

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:49

En algo menos de una semana la Vuelta a España llegará a la provincia de Salamanca para vivir la 19ª etapa, entre la localidad vallisoletana de Rueda y la meta en Guijuelo. Será el próximo viernes 12 de septiembre y poco a poco se van conociendo más detalles del recorrido de ese día.

Aldeanueva de Figueroa, La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina serán los primeros municipios que puedan vivir en directo el paso de los corredores antes de la llegada a la capital para después poner rumbo a Guijuelo.

Y será en la entrada a la capital donde se han producido algunos cambios respecto al trazado inicialmente previsto. En un principio iba a ser junto al estadio Helmántico para llegar a la avenida Raimundo de Borgoña, a la que al final se llegará a través de Las Bizarricas y la zona de La Sindical por Ciudad Jardín.

A partir de ahí el recorrido es el que se esperaba con Torres Villarroel, avenida de Mirat, Canalejas (donde estará situado el sprint especial), Rector Esperabé, Reyes de España, Arrabal y Virgen del Cueto como puntos de paso antes de tomar la Nacional 630 en busca de la meta en Guijuelo.

En el horario intermedio (45 Km/H) la entrada en Salamanca está prevista a las 16:09 horas y el paso del pelotón por la capital está previsto que no dure más de diez minutos.

Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga serán las localidades previas a la llegada a Guijuelo en torno a las 17:30 de la tarde.