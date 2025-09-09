Herido un niño tras un atropello en la calle Tilos Emergencias sanitarias ha enviado una ambulancia para atender al herido

Un niño ha resultado herido en la tarde de este martes tras sufrir un atropello en la calle Tilos, a la altura del número 10.

El 112 ha recibido el aviso de un alertante a las 16.23 horas y se ha trasladado a Policía Nacional, Local y a emergencias sanitarias, que han enviado asistencia para atender al herido.

Con este es el segundo atropello que se registra este martes en la capital tras el sufrido por una joven de 25 años en la avenida de Portugal a las 10.30 horas.