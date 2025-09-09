Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia de servicio por Salamanca. LAYA

Herido un niño tras un atropello en la calle Tilos

Emergencias sanitarias ha enviado una ambulancia para atender al herido

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:20

Un niño ha resultado herido en la tarde de este martes tras sufrir un atropello en la calle Tilos, a la altura del número 10.

El 112 ha recibido el aviso de un alertante a las 16.23 horas y se ha trasladado a Policía Nacional, Local y a emergencias sanitarias, que han enviado asistencia para atender al herido.

Con este es el segundo atropello que se registra este martes en la capital tras el sufrido por una joven de 25 años en la avenida de Portugal a las 10.30 horas.

