Herida una joven de 25 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Portugal El incidente se ha producido pasadas las 10:30 horas

Elena Martín Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Un nuevo atropello se ha registrado en la mañana de este martes, 9 de septiembre, en la capital. El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:36 horas, a la altura del número 190 de la Avenida de Portugal, donde una joven de 25 años ha resultado herida tras ser golpeada por un coche.

La joven se encontraba consciente en el momento de recibir asistencia. Al lugar, acudieron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y el personal de Emergencias Sanitarias, que atendían a la víctima y garantizaban la seguridad en la zona.