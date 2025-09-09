Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Herida una joven de 25 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Portugal

El incidente se ha producido pasadas las 10:30 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:47

Un nuevo atropello se ha registrado en la mañana de este martes, 9 de septiembre, en la capital. El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:36 horas, a la altura del número 190 de la Avenida de Portugal, donde una joven de 25 años ha resultado herida tras ser golpeada por un coche.

La joven se encontraba consciente en el momento de recibir asistencia. Al lugar, acudieron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y el personal de Emergencias Sanitarias, que atendían a la víctima y garantizaban la seguridad en la zona.



