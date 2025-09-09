Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca La pareja fue atacada con barras de hierro frente a su vivienda; el hombre permaneció hospitalizado 20 días tras la agresión que presenció su hijo

Elena Martín Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 09:29

La Policía Nacional detuvo a cinco personas, cuatro hombres y una mujer pertenecientes a la misma familia, tras agredir con barras de hierro a un matrimonio a la puerta de su casa.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban cerca de su vivienda y los agresores llegaron al lugar. Rodearon al marido y comenzaron a golpearle con palos y objetos contundentes, continuando posteriormente con la agresión hacia la mujer.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar amenazando a las víctimas para que no denunciaran los hechos. El hijo del matrimonio presenció la agresión desde el interior del domicilio. Como consecuencia de las lesiones, el hombre tuvo que permanecer hospitalizado durante veinte días.

Cuando llegaron los agentes policiales, los autores ya habían huido. A partir de la información proporcionada por las víctimas y de las investigaciones posteriores, se pudo determinar la identidad de los agresores.

Una vez identificados, fueron detenidos y se realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, se notificó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, quedando los detenidos a disposición judicial.