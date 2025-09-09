Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca

La pareja fue atacada con barras de hierro frente a su vivienda; el hombre permaneció hospitalizado 20 días tras la agresión que presenció su hijo

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:29

La Policía Nacional detuvo a cinco personas, cuatro hombres y una mujer pertenecientes a la misma familia, tras agredir con barras de hierro a un matrimonio a la puerta de su casa.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban cerca de su vivienda y los agresores llegaron al lugar. Rodearon al marido y comenzaron a golpearle con palos y objetos contundentes, continuando posteriormente con la agresión hacia la mujer.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar amenazando a las víctimas para que no denunciaran los hechos. El hijo del matrimonio presenció la agresión desde el interior del domicilio. Como consecuencia de las lesiones, el hombre tuvo que permanecer hospitalizado durante veinte días.

Cuando llegaron los agentes policiales, los autores ya habían huido. A partir de la información proporcionada por las víctimas y de las investigaciones posteriores, se pudo determinar la identidad de los agresores.

Una vez identificados, fueron detenidos y se realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, se notificó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, quedando los detenidos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  4. 4 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  5. 5 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  6. 6 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  9. 9 «Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca»
  10. 10 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca

Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca