Las dos mujeres que abren la Feria taurina, con la afición de Salamanca Un cartel íntegramente femenino inaugura el abono este viernes en La Glorieta. Dos de ellas, las novilleras Raquel Martín y Olga Casado, protagonizarán mañana miércoles, 10 de septiembre, un encuentro con la afición salmantina en la Plaza de Sexmeros

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Los protagonistas de la Feria vuelven a salir de la plaza a la ciudad. De La Glorieta, a los enclaves históricos y monumentales de Salamanca para estar presente al lado de los aficionados, para tener su protagonismo en el ambiente festivo de la ciudad y para promocionar el toreo dentro de la sociedad de la que nunca debió de salir. Y para que la Feria encuentre la relevancia en los días previos al inicio del abono en el coso de La Glorieta. Igual que el año pasado se celebraron entrevistas públicas en la ciudad con Ponce, Marco Pérez, Aguado o Borja Jiménez en espacios monumentales como Dominicos, el Patio Chico, el patio de Escuelas Mayores... la empresa BMF repetirá estos días la experiencia. Así, mañana miércoles, 10 de septiembre, a las 19:30 horas dos de las tres primeras protagonistas de la Feria, Raquel Martín y Olga Casado, serán las protagonistas de este primer encuentro, en un acto que tendrá lugar en la céntrica plaza de Sexmeros.

Ambas novilleras, junto a la rejoneadora Lea Vicens, protagonizarán este viernes, a las 18:00 horas el estreno de la Feria, ante novillos de Montalvo, en cartel inédito en la más que centenaria historia de la Feria, que jamás unió a tres mujeres en una misma terna. Es más, la propia Raquel Martín, se convirtió el año pasado en la primera que actuó en un festejo de luces en La Glorieta en la Feria.

Desde su inauguración el 11 de septiembre de 1893 ninguna había toreado a pie en este escenario; y las presencias femeninas se limitaban a tres rejoneadoras: la última referencia era Lea Vicens, que debutó en en 2016 y de ahí en adelante sumó cuatro festejos más en ciclos casi seguidos, con la única salvedad de 2021 y la obligada de 2020, sin toros por la pandemia. De las cinco actuaciones, tres salió por la puerta grande (2016, 2017 y 2019). La rejoneadora francesa daba continuidad a la solitaria actuación de otra amazona gala, María Sara, que toreó en 1992. La primera mujer protagonista en la historia de la Feria fue Conchita Cintrón, que toreó en Salamanca dos veces, debutó en 1945 y repitió en 1950. Lo hubiera hecho Cristina Sánchez, en 1998, cuando estuvo anunciada con Pedrito de Portugal y Julián Guerra con toros de Galache, pero le sustituyó José Ramón Martín. Este viernes se anuncian tres mujeres en La Glorieta. Esta tarde, las dos que se vestirán de luces y actuarán a pie, confesarán y compartirán sus sensaciones con los aficionados a solo 48 horas de hacer otro paseíllo histórico en La Glorieta, pase lo que pase después.

Temas

Plaza de toros de La Glorieta