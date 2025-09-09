Vuelta al cole con 'parada exprés' Los niños regresan al colegio este martes con el estreno del dispositivo que permite la doble fila unos minutos y con el coche arrancado

Belén Hernández Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 10:07

Salamanca ha estrenado este martes el dispositivo de 'parada exprés' con el inicio del curso escolar, espacios en los que los padres podrán disfrutar de una mayor permisividad para dejar el coche en doble fila y dejar a sus hijos en el centro.

Ahora bien, esa permisividad es solo de unos minutos, procurando incluso dejar el coche arrancado para obstaculizar el tráfico lo menos posible. Se permitirá estacionar durante una ventana de 10 minutos antes del horario de entrada del colegio y hasta 10 minutos después del horario de salida.

Este dispositivo se ha sumado a los puntos rojos que ya se establecieron el año pasado cerca de los centros escolares, áreas en las que está totalmente prohibido aparcar o dejar el coche, ya sea por motivos de seguridad o porque afecta a la circulación del resto de vehículos.

Según avanzó el concejal de Tráfico, Ángel Molina, el Departamento de Policía contactará «con todas las direcciones de los centros afectados» para que recuerden a las familias las localizaciones en las que se permite estacionar durante estas ventanas de permisividad y en las que no se podrá parar «por motivos de seguridad o tráfico».

'Paradas exprés' por centros

- Calasanz: se permite aparcar en la calle Jardines.

- San Juan Bosco: carril derecho, sentido Cuesta de Sancti Spíritus, junto a la acera derecha del paseo de Canalejas; calle Padilla (ambos lados); Ronda Sancti Spíritus, acera izquierda.

- Santa Catalina: cuesta de San Blas, acera izquierda; calle Cervantes; calle Carniceros; zona de calle Ramón y Cajal.

- Siervas: junto a la entrada principal; calle Abogados de Atocha; Patio de Comedias; entornos de los Juzgados (fuera de horarios de funcionamiento del mismo).

- San José: avenida de la Merced.

- Teresianas: vía de servicio a la entrada del colegio.

- La Vaguada: cercanías de Salas Bajas.

- María Auxiliadora: calle Astete; carril bus de María Auxiliadora entre avenida Portugal y calle Valencia; aparcamientos en avenida Portugal.

- Montessori: entrada al centro y avenida Gonzalo Torrente Ballester; carril derecho en Rector Madruga.

- Maestro Ávila: calle Espejo, carril derecho entre San Vicente y calle Fonseca; cuesta de San Blas, acera izquierda desde Peñuelas de San Blas hasta calle Ancha; zona de calle Ramón y Cajal; calle Fonseca entre cuesta de San Blas y Ramón y Cajal.

- Jesuitinas: acera derecha, sentido entrada a la ciudad, sobre la acera; zona trasera del centro.

- San Estanislao de Kostka: junto al acceso por paseo de San Antonio y calle Príncipe de Vergara; junto al acceso lateral.

- Las Esclavas: calle Gómez Ulla, zona de estacionamiento en línea junto al Parque de Picasso; paseo del Rollo frente a la puerta de acceso principal.

Puntos rojos

Los padres del Calasanz deben tener claro que serán multados si aparcan en doble fila en Canalejas y en la calle Bailén. Los del Francisco de Vitoria no podrán estacionar en Santa Eulalia ni en Padilleros, mientras que los de Santa Catalina no podrán hacerlo en las calles Ancha, Sierpes y Tahonas Viejas. Los de Jesuitinas no tienen permiso para parar en Reyes de España y Doña Brígida.