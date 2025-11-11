Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 11 de noviembre
Salamanca
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:02
Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
El autor rompió el cristal y causó daños en la puerta de un establecimiento de hostelería lanzando una piedra de grandes dimensiones. Posteriormente, trató de fracturar el cristal de otros establecimientos sin conseguirlo, huyendo a la carrera de los mismos. Tras una persecución a pie, fue detenido ofreciendo gran resistencia
Vecinos de Vitigudino denuncian la falta de personal en la atención médica a domicilio para los mayores
Ponen el acento de las críticas en el caso de dos ancianos mayores «y enfermos» que no fueron atendidos
El Hospital detecta la necesidad de renovar sus baterías 'anti-apagones'
En la última revisión preventiva, se comprobó que varios equipos están al final de su vida útil
El prior del Carmelo en Alba, Miguel Ángel González, recibirá el sábado el premio AR-PA 2024
La entrega del galardón fue suspendida el año pasado por la DANA de Valencia
Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
El Colegio de Gestores Administrativos ha aclarado qué negocios están realmente obligados a aplicar el sistema Verifactu
¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
La llegada de extranjeros da un fuerte impulso al padrón en el último año
Detenido un hombre en Alicante buscado por los juzgados de Salamanca: ya está en prisión
Sobre él, pesaban 12 búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional
Un policía local de Salamanca conquista 'Cifras y letras': «Debes estar orgulloso»
David Pérez, vecino de Aldeatejada, afrontó ayer su primera jornada concursando en 'Cifras y letras' logrando acumular 900 euros en el panel final
Salamanca exhibirá músculo científico en el 'Muy Science Fest'
El próximo 20 de noviembre, siete científicos de relevancia nacional en cada una de sus áreas divulgarán su trabajo en charlas de 15 minutos
Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
El objetivo del centro es conocer a fondo todo lo sucedido, pese a que los hechos se habrían producido fuera del recinto y del horario escolar
Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
Apunta como muñidores de la operación al consejero Villanueva, su viceconsejero, Rafael Delgado, y la «mano derecha» de este último, Jesús Rodríguez Recio
Los 22 clubes de la capital a los que el Ayuntamiento de Salamanca exime del pago de las instalaciones
El ahorro total para estas entidades será de 446.317,43 euros
Encerradas al menos 55.700 gallinas por riesgo de gripe aviar
La medida por el aumento de casos y el frío afecta a 47 municipios salmantinos. En el conjunto de España, son 1.199 localidades con restricciones
El primer torero salmantino que se queda sin apoderado
El rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y el empresario Alberto García ponen fin a la relación profesional que les unió en las dos últimas temporadas
El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
La AEMET anuncia lluvias intensas y temperaturas suaves, mientras los embalses se mantienen estables en la provincia
'Cada gesto cuenta': la campaña de Salamanca para prevenir agresiones sexuales
Esta iniciativa se enmarca dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Las obras de asfaltado contarán este miércoles el puente entre Cespedosa de Tormes y Guijuelo
El cierre al tráfico está programado de 15:30 a 18:00 horas
Justicia, de mudanzas: la Audiencia Provincial se traslada este miércoles a su nueva ubicación
El antiguo Palacio de Justicia de Gran Vía debe quedar vacío antes del 21 de noviembre para que el 24 se inicie su reforma
87 ayuntamientos salmantinos no presentaron las cuentas económicas del año 2024
Según el Consejo de Cuentas, 305 entidades locales sí cumplieron con esta obligación
La tasa de basura de Aldeatejada sumará 3 euros a las casas con jardín
La actualización de las cuotas pasa de 12,53 euros al trimestre a 13 euros por vivienda. Se ha tomado en cuenta para la subida el consumo de agua de los hogares. Supone cumplir con la normativa estatal que traspone la normativa de la Unión Europea