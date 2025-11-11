Las obras de asfaltado contarán este miércoles el puente entre Cespedosa de Tormes y Guijuelo El cierre al tráfico está programado de 15:30 a 18:00 horas

Las obras de asfaltado de la carretera SA-104 entre Cespedosa de Tormes y Guijuelo llegarán este miércoles al puente sobre el pantano de Santa Teresa, lo que obligará a cortar el paso mientras duren los trabajos.

Así lo daba a conocer ayer el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes, precisando que el corte está programado de 15:30 a 18:00 horas. Durante ese tiempo, los vecinos de la localidad y de La Tala que tengan que comunicarse con el otro lado del pantano, podrán trasladarse por Bercimuelle, Puente del Congosto, Santibáñez de Béjar y La Cabeza de Béjar para entra en Guijuelo desde el acceso sur de la autovía como alternativa más rápida.

Las gestiones del Ayuntamiento de Cespedosa ya consiguieron al inicio de las obras que la carretera no se cortara totalmente, como era la intención inicial de la empresa responsable de los trabajos.