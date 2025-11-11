Detenido un hombre en Alicante buscado por los juzgados de Salamanca: ya está en prisión Sobre él pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional

E.P. Castellón Martes, 11 de noviembre 2025, 11:49

La Guardia Civil de Onda (Castellón) ha detenido a un hombre sobre el que pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, entre ellas Salamanca.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la actuación tuvo lugar cuando se identificó al ahora detenido en la vía pública y se comprobó que figuraba en la base de datos policiales como reclamado por diferentes órganos judiciales. Tras confirmar las órdenes vigentes, el varón fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.

El mismo era buscado por los juzgados de Zaragoza, Castellón, Cieza (Murcia), Santander, El Ejido (Almería), Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón (Cuenca), Benidorm (Alicante). El detenido ha quedado ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, en funciones de guardia.