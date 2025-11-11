Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil. E.P.

Detenido un hombre en Alicante buscado por los juzgados de Salamanca: ya está en prisión

Sobre él pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional

E.P.

Castellón

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

La Guardia Civil de Onda (Castellón) ha detenido a un hombre sobre el que pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, entre ellas Salamanca.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la actuación tuvo lugar cuando se identificó al ahora detenido en la vía pública y se comprobó que figuraba en la base de datos policiales como reclamado por diferentes órganos judiciales. Tras confirmar las órdenes vigentes, el varón fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.

El mismo era buscado por los juzgados de Zaragoza, Castellón, Cieza (Murcia), Santander, El Ejido (Almería), Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón (Cuenca), Benidorm (Alicante). El detenido ha quedado ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, en funciones de guardia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  3. 3 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles
  4. 4 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  5. 5 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  6. 6 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 10 de noviembre
  8. 8 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  9. 9 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda
  10. 10 Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido un hombre en Alicante buscado por los juzgados de Salamanca: ya está en prisión

Detenido un hombre en Alicante buscado por los juzgados de Salamanca: ya está en prisión