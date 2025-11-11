Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie El autor rompió el cristal y causó daños en la puerta de un establecimiento de hostelería lanzando una piedra de grandes dimensiones. Posteriormente trató de fracturar el cristal de otros establecimientos sin conseguirlo, huyendo a la carrera de los mismos. Tras una persecución a pie fue detenido ofreciendo gran resistencia

M. C. SALAMANCA Martes, 11 de noviembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional y Policía Local han detenido a un hombre por un delito de daños al romper el cristal de la puerta de un establecimiento de hostelería con una piedra de grandes dimensiones. Posteriormente trató de acceder a varios establecimientos cercanos golpeando las puertas, no consiguiéndolo y huyendo al ser localizado por un vigilante de seguridad.

La actuación policial se inició sobre la 01:00 horas de este domingo, cuando los indicativos fueron comisionados a la zona del campus, ya que un varón estaba golpeando las puertas de varios establecimientos con la intención de acceder al interior. Al ser localizado por un vigilante de seguridad huyó a la carrera, saltando el muro perimetral de una residencia accediendo al patio interior de la misma.

Una vez en el lugar los indicativos policiales, observan como este varón saltaba nuevamente el muro hacia el exterior y emprendía la huida, siendo seguido y haciendo caso omiso a los requerimientos de detenerse.

Finalmente fue interceptado, ofreciendo éste gran resistencia a su detención, al tiempo que amenazaba de muerte a los actuantes.

Anteriormente había protagonizado otro episodio al intentar acceder a un establecimiento con resultado negativo toda vez que se le negó la entrada al no ser cliente, lanzando una piedra de grandes dimensiones con la que rompió el cristal de la puerta y dañando el marco.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de delitos de daños, amenazas y resistencia y desobediencia, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la realización de los trámites oportunos, de los cuales una vez finalizados se dio cuenta al juzgado en funciones de guardia.