Los 22 clubes de la capital a los que el Ayuntamiento de Salamanca exime del pago de las instalaciones El ahorro total para estas entidades será de 446.317,43 euros

Martes, 11 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Salamanca apoyará a 22 clubes deportivos de la ciudad. La comisión municipal de Hacienda ha dado este martes el visto bueno a los convenios por los cuales las entidades beneficiadas se favorecerán de una reducción del 100% en el precio público de la instalación municipal que utilizan.

Cabe destacar que esta medida se enmarca en el compromiso del Gobierno Municipal de promover y fomentar el deporte para todos en la ciudad y supondrá un ahorro para estas entidades deportivas por estos acuerdos de hasta un total de 446.317,43 euros.

En concreto se favorecerán de esta reducción en los precios públicos de las instalaciones el Club de Baloncesto Perfumerías Avenida, Club Balonmano Ciudad de Salamanca, Club Esgrima Gran Capitán, Club Deportivo Adas Salamanca, Club Deportivo Arcotormes, Club Deportivo Arqueros de Sol XIV, Club Deportivo AVIVA, Club Deportivo Bádminton Ciudad de Salamanca, Club Deportivo Federado Arelsa, Club Deportivo Federado B612, Club Deportivo Federado Tenis Río Tormes, Club Deportivo Fútbol Sala Salamanca, Club Deportivo Intersala, Club Deportivo Jai Alai, Club Deportivo Kinkicharras Roller Derby, Club Deportivo Paladín de Pelota, Club Deportivo Salamanca Hockey Club, Club Deportivo Salmantino de Gimnasia, Club Deportivo Voleibol Salamanca, Club Halterofilia Salamanca, Club Rítmica Salamanca, y Club de Tiro con Arco La Cuerda Floja.

Entre las instalaciones de las que pueden beneficiarse las entidades deportivas gracias a estos convenios se encuentran los complejos deportivos de Rosa Colorado, Lazarillo de Tormes y Río Tormes, los pabellones de La Alamedilla, La Salud, Würzburg Silvia Domínguez y Anexo, Julián Sánchez 'El Charro', el pabellón de las dependencias de la Policía Local, el gimnasio de Halterofilia Rosa Colorado, el frontón de San José. Como novedad, se incluyen también la sala de esgrima, sala de tiro con arco y rocódromo de Lazarillo de Tormes.

También obtienen gratuidad en el uso de las instalaciones deportivas los clubes de fútbol federado que utilizan para sus entrenamientos y competiciones los campos de fútbol municipales, que en la actualidad están en convenios vigentes desde la temporada 2021-2022 hasta la presente temporada 2025-2026.