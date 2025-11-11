Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ayuntamiento de Trabanca. ARCHIVO

87 ayuntamientos salmantinos no presentaron las cuentas económicas del año 2024

Según el Consejo de Cuentas, 305 entidades locales sí cumplieron con esta obligación

D. S.

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Un total de 87 ayuntamientos de la provincia de Salamanca no ha cumplido con la obligación de presentar sus cuenta al Consejo de Cuentas, la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público. Un dato que se extrae de los datos proporcionados por esta entidad tras cerrarse el plazo legal para presentar la documentación el pasado 31 de octubre.

Una situación que algunos casos deriva de la sobresaturación de trabajo por parte de los secretarios o la ausencia de esta figura en algunos consistorios. Dentro de esa lista de municipios salmantinos destaca Trabanca, que acumula más de 12 años sin presentar las cuentas a este organismo, ya que las últimas de las que se tiene constancia es del año 2012.

Otra localidad incluida en esa lista y que no presenta sus cuentas desde el año 2015 es Ahigal de Villarino, mientras que Machacón no lo hace desde 2017, Poveda de las Cintas desde 2018 o Cabeza del Caballo y El Payo que no presentan esta documentación desde el años 2021. Todos ellos no han cumplido tampoco en este ejercicio de 2024 recién cerrado. De los 87 ayuntamiento incluidos en la lista, 31 de ellos acumulan también el ejercicio de 2023 como no presentado ante el Consejo de Cuentas. En todos los casos se trata de localidades de menos de mil habitantes e inferiores también a los 5.000 vecinos.

Fuera de este rango las Diputaciones de León y Zamora, junto con Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, en León, Segovia y Medina del Campo, en Valladolid, son las únicas que no han presentado las cuentas correspondientes.

Una amplia mayoría cumplidora

Según informa el Consejo de Cuentas, en la provincia charra un total de 413 entidades locales debían presentar sus número económicos a esta organismo y, de ellos, 305 han cumplido con esta obligación, lo que coloca a Salamanca como una de las provincias más cumplidoras, solo por detrás de Soria.

Los municipios

Los 87 municipios que, según el Consejo de Cuentas, no han presentado sus ejercicios económicos correspondientes al año 2024: Vitigudino, San Cristóbal de la Cuesta, Ledesma, Doñinos de Salamanca, enmarcados entre los de 1.000 y 5.000 habitantes. Mientras que por debajo del millar están Zarapicos, Villaseco de los Gamitos, Villarino de los Aires, Villares de Yeltes, Villaflores, La Vídola, Valdemierque, Valdelageve, Valdehijaderos, Trabanca, El Tornadizo, Topas, Tenebrón, Tejeda y Segoyuela, Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo, Santiz, Sancti-Spíritus, Sanchotello, San Muñoz, San Morales, San Miguel del Robledo, San Miguel de Valero, San Martín del Castañar, La Sagrada, Saelices el Chico, Robliza de Cojos, La Rinconada de la Sierra, Retortillo, Puerto de Béjar, Puertas, Puente del Congosto, Pozos de Hinojo, Poveda de las Cintas, Peralejos.

