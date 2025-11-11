El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...» La AEMET anuncia lluvias intensas y temperaturas suaves, mientras los embalses se mantienen estables en la provincia

Isabel Alonso Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una nueva semana de lluvias en la provincia, con jornadas especialmente intensas, como la del lunes. En cuanto a las temperaturas, se espera que los termómetros alcancen máximas de 21ºC (el jueves, en Ledesma), mientras que las mínimas oscilarán entre los 5ºC y los 11ºC. El nivel de los embalses se mantiene estable una semana más, con Santa Teresa al 49,7% de capacidad.

En Alba de Tormes, los primeros días estarán dominados por el sol y temperaturas agradables, con máximas que alcanzarán los 19ºC el miércoles. Sin embargo, el jueves llegarán las precipitaciones, que se mantendrán hasta el sábado, con valores que oscilarán entre los 8 y los 20ºC.

En Béjar, el ambiente será más fresco, con mínimas en torno a los 5ºC y máximas de hasta 17ºC el miércoles. Las lluvias harán acto de presencia desde el jueves y podrían prolongarse durante el fin de semana.

Ciudad Rodrigo vivirá una semana similar, aunque con temperaturas algo más altas. El jueves se esperan tormentas y un descenso térmico hacia el fin de semana, con mínimas de 9ºC y máximas de 15ºC el domingo.

Por su parte, Peñaranda disfrutará de jornadas soleadas hasta el miércoles, antes de que el jueves lleguen las precipitaciones. El fin de semana se espera un descenso leve de las temperaturas, con mínimas de 4ºC y máximas de 16ºC.

Finalmente, en Vitigudino, las lluvias también aparecerán el jueves, con temperaturas entre los 11ºC y los 19ºC, que bajarán ligeramente hacia el domingo.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, pronostica que esta semana será una semana desapacible, con vientos de poniente que traerán muchas nubes con agua sobre el miércoles. Sin embargo, una vez más, se ciñe al refranero popular para alertar de que el frío comenzará a notarse en los próximos días. «Por San Martino, día 11, el invierno viene de camino», decían los antiguos.

El zaragozano

Según el Zaragozano, en los próximos días, continuará el temporal de invierno. Este estará regido por el viento casi invariable del norte. El tiempo será tranquilo y agradable al sol, con temibles escarchas y heladas por las noches, las cuales se irán notando cada vez más.

El sol y la luna

Mañana, miércoles, día 12, amanecerá a las 8:05 horas y anochecerá a las 18:08, mientras que, el próximo domingo, el sol saldrá a las 8:10 y se pondrá a partir de las 18:04. Mañana habrá cuarto menguante.