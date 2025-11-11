Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor El objetivo del centro es conocer a fondo todo lo sucedido, pese a que los hechos se habrían producido fuera del recinto y del horario escolar

El IES Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte ha activado el protocolo de actuación en casos de acoso escolar para realizar un proceso de investigación por una supuesta agresión a una joven en las inmediaciones del centro.

Pese a que este suceso se ha producido fuera del horario escolar y del recinto, el centro ha decidido activar este protocolo al tratarse de dos alumnos del instituto. El objetivo es conocer a fondo todo lo sucedido, así como las causas que han podido motivar lo sucedido.

La Junta de Castilla y León publicó en el año 2017 una resolución en la se creaba un protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes en caso de observación de conductas que indiquen supuestos de posible acoso, haya una denuncia externa al centro o un requerimiento de la inspección educativa.