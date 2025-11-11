Justicia, de mudanzas: la Audiencia Provincial se traslada este miércoles a su nueva ubicación El antiguo Palacio de Justicia de Gran Vía debe quedar vacío antes del 21 de noviembre para que el 24 se inicie su reforma

Una pareja de técnicos entran en el edificio de Gran Vía en el que, desde este jueves, empezará a funcionar la Audiencia Provincial.

Carlos Rincón Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 18:50

Después de casi dos décadas esperando, ha llegado el momento de iniciar la reforma del antiguo Palacio de Justicia, y la Audiencia Provincial debe trasladarse al edificio anexo, que está acondicionado para ello desde mayo de 2024. A partir de las dos de la tarde de este miércoles este tribunal se trasladará del número 33-37 de la Gran Vía a la cuarta y quinta planta del 39-41 de la misma calle, y a primera hora del jueves se pondrán en funcionamiento todos los equipos de los funcionarios en esta nueva ubicación.

El objetivo de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia es que antes del viernes 21 de noviembre quede totalmente vacía la actual sede de la Audiencia, para que el lunes 24 pueda iniciarse su reforma, adjudicada por 9,3 millones de euros a finales de octubre. Pero además del tribunal provincial hay que cambiar de edificio otros seis órganos judiciales.

El juzgado de lo Social número 3, ahora en Gran Vía, se mudará este jueves al 21-25 del paseo del Doctor Torres Villarroel. Y de este edificio, saldrán el lunes de la semana siguiente, el 17 de noviembre, los dos contenciosos-administrativos, que se reubicarán en el segundo y tercer piso del nuevo edificio habilitado en Gran Vía. De esta forma, un día después se conseguirá que los tres juzgados de lo Social se junten en Torres Villarroel. En la primera planta estarán los letrados de la administración de justicia de las tres salas así como una parte de los funcionarios, que también ocuparán la sexta planta, mientras que los jueces se ubicarán en la séptima.

El nuevo «tetris» de Justicia concluirá el 19 de noviembre con la mudanza de los Juzgados de Primera Instancia número 9 y de Vigilancia Penitenciaria —ahora en el antiguo Palacio de Justicia— a los huecos dejados por los Sociales en el edificio de la plaza de Colón.

El calendario

Miércoles, 12 de noviembre. La Audiencia Provincial se muda al edificio anexo, situado en el 39-41 de Gran Vía, concretamente a la cuarta y quinta planta.

Jueves, 13 de noviembre. Traslado del Juzgado de lo Social número 3, actualmente en el edificio de la Audiencia, a las plantas primera, sexta y sétima del edificio ubicado en el número 21-25 del paseo de doctor Torres Villarroel.

Lunes, 17 de noviembre. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1 y 2, que se encuentran en Torres Villarroel, se mudarán a la segunda y tercera planta del edificio reformado en la Gran Vía —en el número 39-41—.

Martes, 18 de noviembre. Traslado de los Juzgados de lo Social 1 y 2, desde Colón, a los pisos primero, sexto y séptimo de inmueble de Torres Villarroel.

Miércoles, 19 de noviembre. Traslado del Juzgado de Primera Instancia número 9 y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que se encuentran en Gran Vía, a los huecos que dejan los Sociales en el edificio de la plaza de Colón.