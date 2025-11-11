Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El prior Miguel Ángel González. EÑE

El prior del Carmelo en Alba, Miguel Ángel González, recibirá el sábado el premio AR-PA 2024

La entrega del galardón fue suspendida el año pasado por la DANA de Valencia

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:45

Con un año de retraso se entregarán el próximo sábado por la tarde en Valladolid, los premios AR-PA 2024, cuya ceremonia se suspendió el año pasado debido a la DANA. Estos galardones se simultanearán con los correspondientes a 2025.

Así, el Premio AR-PA 2024 Personalidad distingue al Padre Miguel Ángel González, carmelita descalzo, por su «extraordinaria labor personal» en la conservación, restauración, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León, y en especial por su liderazgo en Alba de Tormes, mediante la restauración del convento de San Juan de la Cruz, la dirección del museo Carmus, y el histórico acto de apertura del sepulcro de Santa Teresa de Jesús.

La ceremonia de entrega de los galardones 2024 y 2025 se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Delibes, en el marco de la feria AR-PA Turismo Cultural 2025, y el primer galardón a la startup más innovadora en el ámbito del patrimonio cultural.

