El prior del Carmelo en Alba, Miguel Ángel González, recibirá el sábado el premio AR-PA 2024 La entrega del galardón fue suspendida el año pasado por la DANA de Valencia

Con un año de retraso se entregarán el próximo sábado por la tarde en Valladolid, los premios AR-PA 2024, cuya ceremonia se suspendió el año pasado debido a la DANA. Estos galardones se simultanearán con los correspondientes a 2025.

Así, el Premio AR-PA 2024 Personalidad distingue al Padre Miguel Ángel González, carmelita descalzo, por su «extraordinaria labor personal» en la conservación, restauración, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León, y en especial por su liderazgo en Alba de Tormes, mediante la restauración del convento de San Juan de la Cruz, la dirección del museo Carmus, y el histórico acto de apertura del sepulcro de Santa Teresa de Jesús.

La ceremonia de entrega de los galardones 2024 y 2025 se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Delibes, en el marco de la feria AR-PA Turismo Cultural 2025, y el primer galardón a la startup más innovadora en el ámbito del patrimonio cultural.