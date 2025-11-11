Vecinos de Vitigudino denuncian la falta de personal en la atención médica a domicilio para los mayores Ponen el acento de las críticas en el caso de dos ancianos mayores «y enfermos» que no fueron atendidos

D. Sánchez Vitigudino Martes, 11 de noviembre 2025, 06:15

La situación de la sanidad en las zonas rurales de la provincia ha saltado a la palestra, en esta ocasión en Vitigudino, donde los vecinos acumulan quejas por la falta de personal, que redunda en una deficiencia en la atención sanitaria. El último caso ha sido el detallado por una vecina que llamó al centro sanitario de la localidad para solicitar una visita médica a domicilio para dos personas de avanzada edad «y enfermos», y que no fueron atendidas.

Según denuncia Raquel García, la respuesta desde el centro de salud fue que volverían a contactar con ellos «para valorar si iban o no a casa» durante la misma mañana, algo que no ocurrió, y ante la insistencia de los familiares en solicitar esta atención se les indicó «extraoficialmente que podían ser derivados de urgencias a Salamanca» y que «ellos no podían hacer nada», lamenta esta mujer.

Este caso señala la saturación de los médicos rurales ante la falta de personal y de medios. En el caso de Vitigudino, los problemas no se limitan a este caso, ya que existen quejas por el tiempo de tardanza en el momento de espera para entrar en la consulta o por la ausencia de un pediatra de manera continuada.

«Todo sigue igual o peor», declara el alcalde vitigudinense, Javier Muñiz. El regidor señala que estos problemas dificultan el día a día «de nuestros mayores, ya que, por desgracia, nuestra población es cada vez más envejecida», pero también la llegada de nuevas familias. «Si no podemos dar los servicios básicos, ¿cómo van a querer familias nuevas instalarse en las zonas rurales?», lamenta el alcalde.

Cabe recordar en este sentido que, el pasado agosto, el Consistorio de Vitigudino señaló el traslado de personal en plenas fiestas locales a la localidad de Villarino de los Aires ante la falta de personal. «Es una circunstancia que se agrava en verano, ya que, como es lógico, los sanitarios cogen sus vacaciones, pero no se hacen nuevas incorporaciones», explica Javier Muñiz.