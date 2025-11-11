Encerradas al menos 55.700 gallinas por riesgo de gripe aviar

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 13:59 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

La entrada en vigor de la orden que obliga a confinar aves de corral en determinadas zonas por el riesgo de gripe aviar hace que en Salamanca permanezcan encerradas desde este lunes al menos 55.700 gallinas. La orden afecta sólo a aquellos municipios considerados en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, como de especial riesgo y de especial vigilancia. Esto hace que fuera de la prohibición, y según el censo facilitado por la Junta de Castilla y León, queden fuera de la medida en torno a 178.000 gallinas más, solo en grandes explotaciones.

En el conjunto de España son, en total 1.199 los municipios afectados por estas medidas de prevención, de los que 250 están en Castilla y León y, de ellos, 47 en la provincia de Salamanca. Entran en el Anexo II de zonas de especial riesgo: Aldeaseca de la Frontera, Paradinas de San Juan, Zorita de la Frontera, Palaciosrubios, Villaflores, Cantalpino, Arabayona, Villoruela, Villoria, Moriñigo, Ventosa del Río Almar, Villar de Gallimazo, El Campo de Peñaranda y Poveda de las Cintas. Además, en el anexo III de zonas de especial vigilancia: Ahigal de Villarino, Aldeavieja de Tormes, Almendra, Anaya de Alba, Armenteros, Beleña, Berrocal de Salvatierra, La Cabeza de Béjar, Cespedosa de Tormes, Fresno Alhándiga, Fuentes de Béjar, Galinduste, Galisancho, Guijo de Ávila, Guijuelo, Horcajo Medianero, Iruelos, El Manzano, La Maya, Monleras, Montejo, Pedrosillo de los Aires, Pelayos, Pizarral, Puente del Congosto, Manceras, Salvatierra de Tormes, Santibáñez de Béjar, Sardón de los Frailes, Sietiglesias de Tormes, La Tala, Trabanca y Villaseco de los Reyes.

Según los datos de la Junta de Castilla yLeón, al margen de corrales domésticos, también afectados por esta normativa, en Salamanca hay una treintena de explotaciones intensivas de aves de corral y cerca de una decena afectadas por las medidas de prevención. En granjas de grandes dimensiones lo habitual es que las gallinas ya estén encerradas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó la pasada semana que aumentaba el nivel de riesgo de gripe aviar en España y decidía aplicar desde ayer medidas de mitigación de ese riesgo debido al aumento de los casos notificados tanto en aves silvestres como en domésticas en España y en el resto de la Unión Europea; la previsión de la bajada de temperaturas; y los mapas de riesgo comarcal de presencia del virus. En todos los municipios recomienda reforzar medidas de bioseguridad y, además, en los de zona de riesgo y vigilancia, los 47 de Salamanca, entre otras medidas queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo; la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral; la cría de aves de corral al aire libre (la autoridad podrá autorizarlo mediante la colocación, por ejemplo, de telas pajareras); queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua; los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres; también, y entre otros, se prohíben concentraciones de aves o certámenes.