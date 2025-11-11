Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

David Pérez, durante el panel final de su primer 'Cifras y letras'.

Un vecino de Aldeatejada conquista 'Cifras y Letras' y continúa en juego

David Pérez, policía local de Salamanca desde hace dos décadas, afrontó ayer su primera jornada concursando en 'Cifras y letras' logrando acumular 900 euros en el panel final

EÑE/ Paula Zorita

Aldeatejada

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

La 2 de Televisión Española ha recibido estos días a un nuevo rostro salmantino en su veterano concurso cultural Cifras y Letras. Se trata de David Pérez, vecino de Aldeatejada y policía local de Salamanca desde hace dos décadas, que ha decidido ponerse a prueba en el emblemático formato que reta a sus participantes en cálculo mental y formación lingüística.

Pérez logró llegar a la recta final de su primer programa, donde, ya en solitario se enfrentó al último panel. «Directamente desde Aldeatejada, provincia de Salamanca, a conquistar el mundo desde el programa de Cifras y Letras. Has demostrado rapidez y agilidad; debes estar orgulloso, y los tuyos también», afirmó Aitor Albizua, presentador del programa.

En esa última etapa, Pérez afrontó el desafío del tema «Lindes, fronteras y territorios», para el que disponía de tres minutos con el objetivo de formar doce palabras relacionadas. Tras su buena actuación, arrancó con 900 euros acumulados y continuará concursando, al menos, un programa más.

