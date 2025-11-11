Salamanca exhibirá músculo científico en el «Muy Science Fest» El próximo 20 de noviembre siete científicos de relevancia nacional en cada una de sus áreas divulgarán su trabajo en charlas de 15 minutos

Belén Hernández Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 12:58

El próximo 20 de noviembre Salamanca tendrá la oportunidad de mostrar los avances vinculados a la ciencia, a la tecnología y a la innovación gracias al «Muy Science Fest».

Un festival de transferencia del conocimiento en el que los mayores expertos nacionales de siete áreas que abarcan desde el cosmos y los agujeros negros, la evolución humana, la enfermedad del sueño y las tecnologías cuánticas que utilizamos sin darnos cuenta trasmitirán su conocimiento al público salmantino.

Además, se rendirá homenaje a la trayectoria de tres investigadoras, entre ellas a la salmantina María Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Mieloma del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

A Cristina Valdiosera, profesora en la Universidad de Burgos, recibió esta distinción en 2024 para desarrollar un innovador proyecto sobre mestizaje en México y en la actualidad dirige el Laboratorio de Evolución Humana (LEH) y es considerada una de las investigadoras más influyentes de su institución en el año 2025. Completa el trío Nohemí Sala Burgos, investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Según el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el evento se convertirá en una «gran oportunidad» para que toda España se familiarice con el trabajo que se ejecuta en la capital para avanzar en el desarrollo tecnológico y de innovación como una de las áreas de desarrollo económico.

Así lo ha asegurado este martes en la presentación del festival coorganizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través de Salamanca Tech; la Universidad desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación; y la revista «Muy Interesante» desde la Fundación Muy Interesante.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ha puesto el foco en que este acontecimiento renueva la misión de la Institución universitaria de generar conocimiento y compartirlo.

«Muy Science Fest representa precisamente esto, lo que llamamos transferencia del conocimiento: que los saberes lleguen a toda la ciudadanía de manera accesible y atractiva».

Marta Ariño, la editora de «Muy Interesante», ha señalado que este festival es un «paso adelante» en el propósito de la revista de «explica al gran público cosas que son complejas». «Es un formato de charlas de entre diez y quince minutos por parte de los mejores de cada área», ha recalcado.

En cuanto a los datos sobre la jornada de divulgación científica, se desarrollará en el Teatro Liceo a partir de las 18.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo de 667 localidades.

El presentador y maestro de ceremonias del evento será Ricardo Moure, uno de los divulgadores científicos con mayor alcance en el panorama nacional y colaborador habitual en programas de televisión como Órbita Laika y de radios y podcasts como No es un día cualquiera o Serendipias.

Programación de las charlas de divulgación

El programa científico llevará al público en un viaje por diversas áreas de conocimiento. Montserrat Villar, doctora en Astrofísica del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC), autora de Mirar los cielos y coordinadora de proyectos como Cultura con C de Cosmos, abrirá esta ventana al universo con una charla sobre agujeros negros supermasivos.

Por su parte, Ignacio Martín Lerma, profesor de Prehistoria en la Universidad de Murcia, compartirá sus investigaciones acerca de la evolución humana en una ponencia bajo el título «De la Historia a la Prehistoria: el pasado que llevamos dentro».

El festival explorará también las revoluciones tecnológicas presentes y futuras. Ana Martín Fernández, investigadora del grupo QUINST de la Universidad del País Vasco expondrá un recorrido por un día cualquiera para describir las tecnologías cuánticas que utilizamos sin darnos cuenta. María Elena Vázquez Cendón, catedrática de Matemática Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, ofrecerá una charla bajo el título «Matemáticas de proximidad».

La Universidad de Salamanca tendrá una presencia destacada con la intervención de tres de sus investigadores. Conchi Lillo, profesora titular de Biología Celular e investigadora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), compartirá con el público curiosidades sobre la diversidad de la visión en el reino animal.

Raúl Rivas, catedrático de Microbiología recientemente galardonado con el Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia (2025), hablará sobre la enfermedad del sueño, una de las enfermedades tropicales desatendidas con mayor impacto en el planeta. Finalmente, José Ramón Alonso, catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neurorreparación del INCYL, galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica «Estudi General» (2022), reflexionará sobre la Escuela de Salamanca y los neuroderechos.