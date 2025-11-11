Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Decenas de salmantinos caminando por la calle Toro y la plaza del Liceo. ARCHIVO

¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo

La llegada de extranjeros da un fuerte impulso al padrón en el último año

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:38

Salamanca sigue sumando población. Tras décadas de «sangría» demográfica, la provincia continúa la tendencia alcista que inició tras la pandemia y ha alcanzado la cifra de habitantes más elevada en casi seis años, desde enero de 2020.

¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? Conforme a la Estadística de Población Continua que este martes ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia alcanzó los 328.971 habitantes el pasado 1 de octubre.

En los últimos doce meses, ha sumado 1.411 habitantes, la cifra más elevada en años, al menos desde antes de la crisis económica de 2008. Es un incremento de población del 0,43 %. El crecimiento demográfico se ha producido especialmente durante el fin del verano y el principio del otoño. De julio a octubre Salamanca sumó 735 habitantes.

El crecimiento de la población se deriva nuevamente de la llegada de extranjeros. Los españoles que residen en la provincia volvieron a caer en el último año. Salamanca perdió 1.288 nacionales (-0,42) en el último año, mientras que los habitantes de otros países aumentaron en 2.699 personas, un 12,4 %.

